Manaus (AM) – O corpo de um homem, identificado como Márcio de Almeida da Silva, de 44 anos, foi encontrado na manhã desta quinta-feira (16) por funcionários de uma escola particular, na avenida Torquato Tapajós, na Zona Oeste de Manaus.

De acordo com informações preliminares repassadas à polícia, quando os trabalhadores da escola chegaram ao serviço, encontraram o corpo jogado no chão, mas eles acreditavam que se tratava de um morador de rua dormindo no local. Horas depois, já pela tarde, eles perceberam que o corpo não havia se mexido e acionaram a polícia.

Ao chegar no local, os policiais militares da 17ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) solicitaram o resgate do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que ao chegar na ocorrência apenas constatou a morte de Márcio.

Conforme as informações, a vítima estava com marcas de agressões pelo corpo. A polícia acionou os órgãos competentes para elucidar o caso. Câmeras de segurança do de estabelecimentos do local podem ajudar nas investigações.

O Instituto Médico Legal (IML) realizou a remoção do corpo do homem. A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

