Corpos encontrados em cemitério clandestino em Manaus são identificados

Manaus (AM) – Os dois corpos encontrados em um “cemitério clandestino”, na manhã desta terça-feira (7), foram identificados pela polícia. As vítimas tratam-se do adolescente José Gabriel Guimarães, de 15 anos, e Luiz Antônio Vinhort Borges, de 26 anos. Eles estavam enterrados no terreno baldio localizado na avenida Almir Cardoso, no bairro do Tancredo Neves, na Zona Leste de Manaus.

A confirmação da identidade dos corpos ocorreu após uma identificação por parte de familiares. De acordo com as informações repassadas à polícia, um familiar de uma das vítimas recebeu uma ligação anônima relatando que no local mencionado haviam dois corpos enterrados.

Diante disto, a Polícia Militar (PM) foi acionada, e uma equipe da Companhia Independente de Policiamento com Cães (CIPCães) esteve no local, onde um cão policial identificou e sinalizou onde as covas estavam. Os corpos das vítimas foram enterrados em lugares distintos.

A perícia criminal informou que o adolescente foi decapitado, quanto a Luiz, segundo a perícia ele foi espancado até a morte. Moradores do bairro informaram à polícia que criminosos costumam desovar corpos, além disso eles relataram que vários crimes ocorreram no terreno.

Segundo a polícia, Gabriel foi decapitado

A polícia investiga se os dois homicídios têm alguma relação e se estão relacionados à guerra do tráfico. O Instituto Médico Legal (IML) realizou a remoção dos corpos. A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) investiga os crimes.

Luiz foi espancado até a morte

Edição Web: Bruna Oliveira

