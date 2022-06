Corpo de mulher é encontrado com sinais de execução em ramal da AM 010

Manaus (AM) – O corpo de uma mulher, até o momento não identificada, foi encontrado no início da tarde desta quinta-feira (16) no ramal do Água Preta, km 32 da rodovia AM 010, região metropolitana de Manaus.

Conforme as informações repassadas pelos policiais militares da 26ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), a equipe policial foi acionada, por volta de 13h30, por populares que passavam pelo local, e encontrou o corpo todo ensanguentado.

Ao chegar no endereço mencionado, os policiais constataram o fato e identificaram que a mulher foi atingida com tiros na região da cabeça. Porém, apenas a perícia poderá confirmar a causa da morte.

Além disso, a equipe policial acionou os órgãos competentes para iniciar as investigações. Devido as características da morte, a polícia acredita que a mulher foi vítima de execução.

O Instituto Médico Legal (IML) foi acionado para realizar a remoção do corpo da vítima. O caso deverá ser investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

