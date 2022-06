Detran-AM intensifica ações para condutores e pedestres de Parintins

Parintins (AM) – O Departamento Estatual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM) iniciou, nesta segunda-feira (20), o reforço às ações educativas e de orientação a condutores e pedestres de Parintins (a 369 quilômetros de Manaus).

A intensificação ocorre durante toda a semana do 55º Festival Folclórico, seguindo até o domingo (26).

No total, o órgão vai empregar 35 servidores da Educação de Trânsito e do Núcleo Especializado em Operações de Trânsito (Neot) nas operações.

“Vamos fazer as operações visando a orientação, principalmente aos condutores tanto de veículos de quatro rodas quanto de duas rodas. Caso haja necessidade, vamos fazer as autuações. Nosso foco no primeiro momento são as orientações, principalmente àqueles que farão uso de bebida alcoólica. Se for beber, o recomendado é não dirigir”, ressaltou o sargento Sena Cruz, agente de trânsito do Detran-AM.

As ações têm como principal objetivo conscientizar a população quanto à importância do cumprimento das leis para a melhoria do trânsito e na prevenção a acidentes.

“Nós estamos aqui para que tenhamos um festival sem acidentes de trânsito, com esse processo de educação que será trabalhado nas vias, com a entrega do material educativo, que são as ventarolas nas cores tanto do Garantido quanto do Caprichoso”, acrescentou Delnandina Monteiro, técnica da Gerência de Educação de Trânsito do Detran-AM.

As blitze educativas serão das 9h às 18h em pontos de grande fluxo de veículos e pessoas, como o aeroporto, o entorno do Bumbódromo e nas principais ruas da cidade.

