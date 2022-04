Lista completa dos contemplados no programa “Kit Pneus” é divulgada; veja

Manaus (AM)- A Prefeitura de Manaus divulga, nesta quarta-feira (20) a lista completa e atualizada dos trabalhadores contemplados no programa “Kit Pneus”.

“Estamos divulgando hoje a lista definitiva do programa Kit Pneus. Demos mais uma oportunidade para que as pessoas pudessem completar seus cadastros. Os processos já foram encaminhados para licitação e a ideia é descentralizar a compra, fazendo com que outras lojas em bairros diversos possam entregar os pneus também, por orientação do prefeito David Almeida”, destacou o secretário da Semtepi, Radyr Júnior.

Os trabalhadores dos modais de táxi, táxi-frete, motoboy, mototaxista e motorista de condução escolar contemplados no programa devem receber seus kits dentro das próximas semanas.

“Chegamos ao encerramento da fase de validação dos cadastrados no programa Kit Pneus, lembrando que demos início no mês de fevereiro, por meio de reuniões com os representantes de todas as categorias. Abrimos o cadastro em março e em abril liberamos o recadastro para os profissionais que foram indeferidos, dando-lhes uma segunda oportunidade para validar suas inscrições. Estamos encerrando com 86% de todos os cadastros deferidos, tendo atingido mais de 1.700 pessoas. A partir de agora daremos prosseguimento à aquisição desses pneus, para que possamos fazer a entrega dentro de 30 a 45 dias”, concluiu o secretário-executivo do Comitê de Crédito Municipal, Geison Assis.

Veja nomes neste link

Lei

O Kit Pneus foi anunciado pelo prefeito David Almeida durante a abertura dos trabalhos legislativos na Câmara Municipal de Manaus (CMM), em fevereiro deste ano, e tem por objetivo auxiliar taxistas, mototaxistas, motoboys, condutores de vans escolares e táxi-frete.

O critério de escolha dos beneficiados foi baseado na lei municipal nº 12.009/2009 e teve o Fundo Municipal de Empreendedorismo e Inovação (Fumipeq), da Semtepi, como provedor dos recursos necessários para os investimentos.

*Com informações da assessoria

Edição Web: Bruna Oliveira

Leia mais:

Mototaxistas recebem kits de segurança

Kits de pesca artesanal são entregues no interior do AM

Kits enxovais são entregues nas maternidades de Manaus