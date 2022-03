Manaus inicia “Semana de Prevenção e Combate à Violência no Trânsito”

As atividades da Semana integram ações do Dia Municipal de Prevenção de Acidentes e Combate à Violência no Trânsito

Manaus (AM)- Com o objetivo de conscientizar condutores e pedestres para evitar acidentes no trânsito da cidade, a Prefeitura de Manaus por meio do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), lançou, nesta terça-feira (22), a “Semana Municipal de Prevenção e Combate à Violência no Trânsito”.

A primeira iniciativa da Semana foi uma ação educativa em frente à escola municipal Graziela Ribeiro, na avenida General Rodrigo Octávio Jordão Ramos, bairro Crespo, zona Sul. Na ocasião, foi promovida orientação e sensibilização para os cuidados em uma travessia e respeito com quem anda a pé.

O diretor de Educação de Trânsito e Estatística do IMMU, Pedro Miranda, destacou a importância da iniciativa.

“Queremos trazer segurança, tanto ao pedestre quanto aos condutores, por meio da orientação para que os pedestres atravessem sempre na faixa, além de fazer a devida sinalização com o braço estendido, para deixar claro aos motoristas a intenção de fazer a travessia. Outra orientação é atravessar a faixa apenas quando tiver certeza que os veículos estejam parados”, destacou.

Ainda nesta terça-feira, a equipe técnica do setor de Educação do IMMU entregou material educativo aos pedestres, alunos da escola municipal e também aos motoristas que passavam no local da ação.

Programação

Nesta quarta-feira (23), haverá uma palestra do projeto “Mobilidade com Responsabilidade” sobre “Técnicas de Pilotagem Segura e Defensiva” para mototaxistas.

O evento será on-line, dentro do Centro Educacional de Trânsito Honda, no bairro Novo Aleixo, zona Norte, O projeto lançado pelo IMMU, já alcançou mais de 3 mil condutores, com informações sobre legislação de trânsito, direção defensiva e comportamento seguro no trânsito.

Na sexta-feira (25), os educadores do IMMU realizarão uma abordagem educativa do projeto “Transversalizando o Trânsito”. Na ocasião, serão apresentados jogos educativos para ensinar as crianças sobre as regras e placas de trânsito, além de vivências na prática, simulando a travessia de pedestres e circulação dos carros nas vias.

O local escolhido foi o Centro Integrado Municipal de Educação (Cimei), Lúcia Melo Ferreira Almeida, às 9h, na avenida Coletora, 1.335, bairro Novo Aleixo, conjunto Águas Claras, zona Norte.

Na segunda-feira (28) para o encerramento da Semana Municipal de Prevenção e Combate à Violência no Trânsito, o IMMU realizará uma grande ação de orientação e monitoramento de travessia na faixa de pedestres na avenida São Jorge, próximo à drogaria Santo Remédio, a atividade será às 11h, com panfletagem, fiscalização dos motoristas e pedestres.

Lei

As atividades da Semana integram ações do Dia Municipal de Prevenção de Acidentes e Combate à Violência no Trânsito, de acordo com a lei municipal nº 1.861/2014. A data foi criada para lembrar o acidente de trânsito na avenida Djalma Batista, zona Centro-Sul, ocorrido no dia 28 de março de 2014, entre um caminhão e um micro-ônibus, que resultou na morte de 16 pessoas. O evento faz parte do calendário oficial de Manaus.

Fotos: Antônio Pereira / IMMU

