A Âmbar Energia realiza, nesta semana, atendimento móvel em dez bairros de Manaus, contemplando as zonas Norte, Sul, Leste, Oeste, Centro-Oeste e Centro-Sul da capital. A iniciativa busca facilitar o acesso dos clientes aos serviços comerciais da concessionária, com mais agilidade e comodidade na resolução de demandas.
Durante a ação, a população poderá acessar serviços como atualização de dados cadastrais, negociação de débitos, cadastro na Tarifa Social de Energia Elétrica, solicitação de novas ligações e esclarecimento de dúvidas sobre faturas e consumo. O atendimento é por ordem de chegada, das 8h30 às 16h.
Nesta segunda-feira (19/10), as unidades móveis estão no Terminal de Ônibus de Santa Etelvina (avenida 17 de Março), na zona Norte, e na Praça da Paróquia de São Jorge (rua Emílio Ruas, 311), no bairro de mesmo nome, na zona Oeste.
Na terça-feira (20/10), as equipes estarão no Centro Municipal de Educação Infantil (CMEI) Professora Dulcinéia Tinoco, no conjunto Grande Vitória, bairro Gilberto Mestrinho, na zona Leste, e no estacionamento da Escola Municipal Tereza Rosa Aguiar Abtibol, no bairro São Francisco, na zona Sul.
Na quarta-feira (21/10), o atendimento será realizado nos bairros Dom Pedro, na zona Centro-Oeste, e Aleixo, na zona Centro-Sul. Na quinta-feira (22/10), a ação chega ao Jorge Teixeira, na zona Leste, e à Vila da Prata, na zona Oeste. O cronograma termina na sexta-feira (23/10), com atendimentos nos bairros Cidade Nova, na zona Norte, e Cachoeirinha, na zona Sul.
A iniciativa integra as ações da Âmbar Energia para aproximar a empresa dos consumidores, levando atendimento a diferentes regiões da cidade.
Confira a programação completa:
Segunda-feira (19/10)
Santa Etelvina (zona Norte)
Endereço: avenida 17 de Março, 32, no Terminal de Ônibus de Santa Etelvina.
São Jorge (zona Oeste)
Endereço: rua Emílio Ruas, 311, na Praça da Paróquia de São Jorge.
Terça-feira (20/10)
Gilberto Mestrinho (zona Leste)
Endereço: rua Vitória Régia, s/n, conjunto Grande Vitória, no CMEI Professora Dulcinéia Tinoco.
São Francisco (zona Sul)
Endereço: rua Girassol, s/n, no estacionamento da Escola Municipal Tereza Rosa Aguiar Abtibol.
Quarta-feira (21/10)
Dom Pedro (zona Centro-Oeste)
Endereço: avenida Pedro Teixeira, s/n, na Praça de Alimentação do Dom Pedro (em frente ao parquinho).
Aleixo (zona Centro-Sul)
Endereço: rua Castro Alves, 100, no Parque Cidade da Criança.
Quinta-feira (22/10)
Jorge Teixeira (zona Leste)
Endereço: rua Eupalamides, 636, no Posto Atem.
Vila da Prata (zona Oeste)
Endereço: rua Paraguaçu, 236, no estacionamento ao lado da Academia Athletica Z Fitness.
Sexta-feira (23/10)
Cidade Nova (zona Norte)
Endereço: rua C, quadra 67, nº 47, no CRAS Cidade Nova.
Cachoeirinha (zona Sul)
Endereço: avenida Manicoré, 254, no estacionamento lateral da Paróquia Santa Rita de Cássia.
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