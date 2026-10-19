SERVIÇOS

Objetivo é facilitar o acesso dos consumidores aos serviços da empresa. Os atendimentos acontecem das 8h30 às 16h

Publicado em 19 de outubro de 2026

Por EM TEMPO

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A Âmbar Energia realiza, nesta semana, atendimento móvel em dez bairros de Manaus, contemplando as zonas Norte, Sul, Leste, Oeste, Centro-Oeste e Centro-Sul da capital. A iniciativa busca facilitar o acesso dos clientes aos serviços comerciais da concessionária, com mais agilidade e comodidade na resolução de demandas.

Durante a ação, a população poderá acessar serviços como atualização de dados cadastrais, negociação de débitos, cadastro na Tarifa Social de Energia Elétrica, solicitação de novas ligações e esclarecimento de dúvidas sobre faturas e consumo. O atendimento é por ordem de chegada, das 8h30 às 16h.

Nesta segunda-feira (19/10), as unidades móveis estão no Terminal de Ônibus de Santa Etelvina (avenida 17 de Março), na zona Norte, e na Praça da Paróquia de São Jorge (rua Emílio Ruas, 311), no bairro de mesmo nome, na zona Oeste.

Na terça-feira (20/10), as equipes estarão no Centro Municipal de Educação Infantil (CMEI) Professora Dulcinéia Tinoco, no conjunto Grande Vitória, bairro Gilberto Mestrinho, na zona Leste, e no estacionamento da Escola Municipal Tereza Rosa Aguiar Abtibol, no bairro São Francisco, na zona Sul.

Na quarta-feira (21/10), o atendimento será realizado nos bairros Dom Pedro, na zona Centro-Oeste, e Aleixo, na zona Centro-Sul. Na quinta-feira (22/10), a ação chega ao Jorge Teixeira, na zona Leste, e à Vila da Prata, na zona Oeste. O cronograma termina na sexta-feira (23/10), com atendimentos nos bairros Cidade Nova, na zona Norte, e Cachoeirinha, na zona Sul.

A iniciativa integra as ações da Âmbar Energia para aproximar a empresa dos consumidores, levando atendimento a diferentes regiões da cidade.

Confira a programação completa:

Segunda-feira (19/10)

Santa Etelvina (zona Norte)

Endereço: avenida 17 de Março, 32, no Terminal de Ônibus de Santa Etelvina.

São Jorge (zona Oeste)

Endereço: rua Emílio Ruas, 311, na Praça da Paróquia de São Jorge.

Terça-feira (20/10)

Gilberto Mestrinho (zona Leste)

Endereço: rua Vitória Régia, s/n, conjunto Grande Vitória, no CMEI Professora Dulcinéia Tinoco.

São Francisco (zona Sul)

Endereço: rua Girassol, s/n, no estacionamento da Escola Municipal Tereza Rosa Aguiar Abtibol.

Quarta-feira (21/10)

Dom Pedro (zona Centro-Oeste)

Endereço: avenida Pedro Teixeira, s/n, na Praça de Alimentação do Dom Pedro (em frente ao parquinho).

Aleixo (zona Centro-Sul)

Endereço: rua Castro Alves, 100, no Parque Cidade da Criança.

Quinta-feira (22/10)

Jorge Teixeira (zona Leste)

Endereço: rua Eupalamides, 636, no Posto Atem.

Vila da Prata (zona Oeste)

Endereço: rua Paraguaçu, 236, no estacionamento ao lado da Academia Athletica Z Fitness.

Sexta-feira (23/10)

Cidade Nova (zona Norte)

Endereço: rua C, quadra 67, nº 47, no CRAS Cidade Nova.

Cachoeirinha (zona Sul)

Endereço: avenida Manicoré, 254, no estacionamento lateral da Paróquia Santa Rita de Cássia.

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