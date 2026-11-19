SEGURANÇA PÚBLICA

Durante inauguração de delegacia da PF em Tefé, governador eleito destacou o combate ao narcotráfico nas fronteiras e prometeu treinamento e equipamentos para profissionais do interior.

Tefé (AM) – O governador eleito do Amazonas, senador Omar Aziz (PSD), anunciou a proposta de contratar 10 mil guardas municipais para atuar no interior do estado como parte das estratégias de combate à criminalidade. A declaração foi feita nesta quinta-feira (19), durante a inauguração da nova Delegacia da Polícia Federal em Tefé, no Médio Solimões.

Omar afirmou que o enfrentamento ao narcotráfico exige presença permanente do poder público nas regiões de fronteira e atuação integrada entre as forças de segurança. Para ele, a instalação da unidade da PF representa o fortalecimento da presença do Estado em uma área estratégica do Amazonas.

“Essa delegacia representa a ocupação do Estado numa região Amazônica. Com isso, se diminui a criminalidade. O enfrentamento ao crime organizado exige a participação conjunta da Polícia Federal, das Forças Armadas, das polícias Militar e Civil e de outros órgãos públicos”, declarou.

O governador eleito também defendeu investimentos em estrutura, equipamentos e valorização dos profissionais da segurança pública. Segundo ele, melhores condições de trabalho e remuneração adequada são fundamentais para ampliar a capacidade de atuação das forças policiais.

“Segurança pública se faz com dinheiro. Se você não remunerar bem o policial, não tem segurança. Por isso a valorização dos agentes de segurança pública do Amazonas é prioridade para todos nós”, afirmou.

Presença federal

A nova Delegacia da Polícia Federal em Tefé amplia a estrutura da corporação no Médio Solimões. Antes, o município contava com um posto avançado da instituição. A unidade passa a oferecer melhores condições para atividades policiais, administrativas e investigativas na região.

A superintendente da Polícia Federal no Amazonas, Danielle Meneses, afirmou que a inauguração representa um avanço na presença da instituição no interior e aproxima os serviços da população.

A chefe da Delegacia da PF em Tefé, Juliana Chaves, também destacou a importância da estrutura para o fortalecimento da atuação federal e da soberania brasileira na região.

Guardas municipais

Durante o evento, Omar Aziz anunciou a intenção de ampliar a atuação das guardas municipais no interior, com a previsão de contratação de 10 mil profissionais. De acordo com a proposta apresentada, os agentes receberiam treinamento, equipamentos e armamento para trabalhar de forma integrada com as polícias Militar e Civil.

O governador eleito afirmou que a Polícia Federal participaria da preparação dos profissionais. A proposta, segundo ele, terá foco não apenas no enfrentamento à criminalidade, mas também na prevenção de ocorrências nos municípios.

“Vou contratar dez mil guardas municipais no interior. A nova lei prevê que eles sejam equipados e armados. Nós vamos ter que treiná-los e quem vai treinar é a Polícia Federal. Eles serão preparados para combater a criminalidade, mas principalmente para fazer a prevenção nos municípios”, declarou.

A proposta ainda depende de detalhamento sobre a forma de contratação, a participação das prefeituras, o financiamento e a estrutura de treinamento dos profissionais.

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