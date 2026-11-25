Medida

Suspensão na rede estadual começa nesta quarta-feira (25) e atinge quatro municípios; na capital, escolas municipais também param na quinta e sexta.

O Governo do Amazonas suspendeu as aulas da rede estadual de ensino em Manaus, Parintins, Itapiranga e Maués devido ao agravamento da qualidade do ar provocado pela fumaça das queimadas. A medida começa na tarde desta quarta-feira (25) e continuará durante toda a quinta-feira (26) e sexta-feira (27).

Segundo o governo estadual, a decisão busca proteger a saúde dos estudantes e dos profissionais da educação. Além disso, considera os riscos provocados pelo aumento da poluição atmosférica.

Suspensão segue orientação da Saúde

Para definir a suspensão, o governo estadual seguiu as diretrizes do Procedimento Operacional Padrão (POP), fundamentado na Nota Técnica Conjunta nº 22/2026 – SES-AM/FVS-RCP, publicada em 7 de agosto de 2026.

O documento orienta as escolas a adotarem medidas preventivas conforme as condições da qualidade do ar. Além disso, estabelece estratégias pedagógicas e procedimentos para registrar formalmente as ações durante o período de suspensão.

Rede municipal de Manaus também suspende aulas

Na capital, a Prefeitura de Manaus também suspendeu as aulas da rede municipal nesta quinta-feira (26) e sexta-feira (27). A Secretaria Municipal de Educação (Semed) anunciou a decisão após a cidade registrar índices elevados de poluição atmosférica.

Na manhã desta quarta-feira (25), Manaus atingiu concentração média de Material Particulado Fino (MP2,5) de 76 microgramas por metro cúbico (µg/m³). Com isso, a qualidade do ar entrou na categoria “Muito Ruim”.

Além da poluição, a prefeitura considerou o aumento dos atendimentos a crianças com problemas respiratórios nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs).

Antes da suspensão, porém, os alunos da rede municipal ainda realizarão a Avaliação Municipal de Alfabetização (AMA) nesta quarta-feira. Em seguida, receberão merenda escolar e serão liberados para casa.

Enquanto isso, o Governo do Amazonas afirma que mantém o monitoramento da qualidade do ar e as ações de combate às queimadas em todo o estado.