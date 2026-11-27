ACIDENTE NO ALVORADA

Com cerca de 100 mil seguidores no Instagram, Rafaela Cris se apresenta como mãe e caminhoneira; ela dirigia a RAM que deixou duas pessoas mortas em Manaus.

Conhecida nas redes sociais como Rafaela Cris, a blogueira Rafaela Cristianne Ramos Antunes Garrido, de 35 anos, ganhou repercussão após se envolver em um grave acidente de trânsito que deixou duas pessoas mortas e outras feridas no bairro Alvorada, zona Centro-Oeste de Manaus. Ela conduzia uma caminhonete Dodge RAM branca na noite de quinta-feira (26).

Com cerca de 100 mil seguidores no Instagram, Rafaela utiliza o perfil para compartilhar aspectos da vida pessoal e da rotina. Na descrição da conta, ela se apresenta como mãe, caminhoneira e torcedora do Flamengo e do Boi Garantido.

Além disso, a biografia traz referências às áreas da saúde e do Direito, por meio de emojis. A blogueira também utiliza símbolos relacionados à maternidade e à família na apresentação do perfil.

Blogueira foi retirada do local sob escolta policial

A repercussão envolvendo Rafaela começou após o acidente registrado por volta das 19h58 de quinta-feira (26), no cruzamento da rua Professor Abílio Alencar com a avenida J, no Alvorada.

Conforme o relatório da Polícia Militar, a caminhonete RAM branca, conduzida pela blogueira, colidiu inicialmente com um ônibus do transporte coletivo. Na sequência, o veículo atingiu motociclistas e outras pessoas que estavam na via. Por fim, a caminhonete parou após bater em um poste de energia elétrica.

Depois da colisão, moradores cercaram o veículo e tentaram agredir a motorista. Diante da revolta popular, policiais militares solicitaram apoio da Ronda Ostensiva Cândido Mariano (Rocam) para retirar Rafaela do local sob escolta.

Durante o atendimento, os policiais conduziram a motorista ao Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM) para realizar o teste de alcoolemia. No entanto, segundo o relatório policial, ela se recusou a passar pelo procedimento.

Acidente deixou duas vítimas fatais

A colisão provocou a morte de duas pessoas. A primeira vítima foi Francisco Izaiaz Gomes do Carmo, de 30 anos, que trabalhava como entregador e pilotava uma motocicleta Honda Bros. Ele morreu ainda no local.

Já a segunda vítima foi identificada como Edivaldo Lopes Dias, de 39 anos. Ele conduzia uma Yamaha Lander e recebeu atendimento do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Em seguida, as equipes o levaram ao Hospital e Pronto-Socorro João Lúcio, na zona Leste de Manaus.

Apesar dos esforços médicos, Edivaldo não resistiu aos ferimentos e morreu por volta da meia-noite desta sexta-feira (27).

Além das duas vítimas fatais, outras duas pessoas ficaram feridas e receberam atendimento hospitalar, conforme as informações divulgadas inicialmente sobre a ocorrência.

Blogueira foi presa em flagrante

Após o acidente, os policiais deram voz de prisão a Rafaela e a encaminharam à Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), onde permaneceu à disposição da autoridade policial.

O relatório da ocorrência registrou o caso como homicídio culposo na direção de veículo automotor, previsto no artigo 302 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB).

Segundo a Polícia Militar, os agentes tentaram realizar o teste do bafômetro, mas a blogueira recusou o procedimento. Entretanto, essa recusa, por si só, não confirma que ela dirigia sob efeito de álcool.

Rafaela permaneceu presa em flagrante durante a madrugada. A previsão era de que ela fosse encaminhada ao Fórum Ministro Henoch Reis na manhã desta sexta-feira (27) para audiência de custódia.

O procedimento deve avaliar a legalidade da prisão e decidir se a motorista continuará detida ou poderá responder ao caso em liberdade, mediante eventuais medidas cautelares.

Enquanto isso, a Polícia Civil deve investigar as circunstâncias da colisão e as responsabilidades pelas duas mortes.