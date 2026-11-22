Tragédia

Carro saiu da pista e bateu contra uma placa e uma árvore na rodovia PE-09, em Ipojuca, Pernambuco.

Quatro pessoas morreram e uma mulher ficou ferida após um grave acidente de carro na madrugada deste domingo (22), na rodovia PE-09, em Ipojuca, no Grande Recife. O veículo saiu da pista e bateu contra uma placa de sinalização e uma árvore no trecho entre Porto de Galinhas e Serrambi, no Litoral Sul do estado.

As vítimas ficaram presas às ferragens e precisaram ser retiradas por equipes do Corpo de Bombeiros. Quando os socorristas chegaram, três mulheres e um homem já estavam mortos dentro do automóvel.

A quinta ocupante, identificada como Natália Recco, recebeu atendimento do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e foi encaminhada ao Hospital Dom Hélder Câmara, no Cabo de Santo Agostinho.

Segundo a unidade hospitalar, Natália apresenta quadro estável e deve ser transferida ainda neste domingo para um hospital da rede privada.

Vítimas voltavam de festa

As cinco pessoas estavam no carro e retornavam da festa Bikini Memories, que teve apresentações de artistas como Nattan e Zé Vaqueiro. O acidente ocorreu nas proximidades de Porto de Galinhas, um dos destinos turísticos mais frequentados de Pernambuco.

As quatro vítimas fatais foram identificadas como a médica Beatriz Acioli, o empresário David Mello, de 27 anos, Fernanda Eloi, de 31, e Shelda Machado, de 25 anos.

Imagens feitas após a colisão mostram a parte dianteira do automóvel completamente destruída. O impacto ocorreu depois que o veículo deixou a rodovia e atingiu uma placa com a indicação “reduza a velocidade” e, em seguida, uma árvore.

Bombeiros foram acionados durante a madrugada

O Corpo de Bombeiros mobilizou três viaturas para atender à ocorrência, sendo duas de resgate e uma de salvamento. As equipes trabalharam na retirada das vítimas que ficaram presas às ferragens.

A Polícia Civil registrou o caso como acidente de trânsito com vítima fatal, por meio da Delegacia de Ipojuca. As circunstâncias que levaram o motorista a perder o controle do veículo não foram detalhadas.

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