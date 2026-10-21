Medidas

Semed mantém suspensão na rede municipal devido à qualidade do ar e orienta professores a seguir atividades pedagógicas.

Manaus (AM) – As aulas presenciais da rede municipal de ensino de Manaus permanecem suspensas nesta quarta-feira (21), por determinação da Secretaria Municipal de Educação (Semed). A medida busca proteger estudantes e profissionais da educação diante das condições da qualidade do ar na capital amazonense.

Segundo boletim da Secretaria Executiva de Proteção e Defesa Civil (Sepdec), a qualidade do ar foi classificada como “moderada”. Às 18h, a plataforma PurpleAir registrou concentração de material particulado fino (MP2,5) de 38,7 microgramas por metro cúbico (µg/m³), com base na leitura de 15 sensores.

Crianças e pessoas vulneráveis devem redobrar cuidados

A Defesa Civil recomenda que crianças, idosos, gestantes e pessoas com doenças respiratórias reforcem os cuidados durante o período. Entre as orientações estão manter a hidratação, evitar exercícios físicos ao ar livre e acompanhar os comunicados oficiais.

A qualidade do ar continua sob monitoramento. A classificação indicada no boletim é moderada, mas a presença de partículas finas exige atenção, especialmente entre pessoas mais vulneráveis aos efeitos da poluição atmosférica.

Atividades pedagógicas devem continuar

Apesar da suspensão das aulas presenciais, os professores devem manter as orientações e os procedimentos pedagógicos já repassados pela equipe responsável da rede municipal. A medida busca dar continuidade ao processo de ensino-aprendizagem e reduzir possíveis prejuízos ao calendário escolar.

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