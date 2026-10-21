QUALIDADE DO AR

Programação prevista entre 21 e 24 de outubro foi cancelada após piora da qualidade do ar; aulas municipais e atividades ao ar livre também seguem suspensas

A fumaça que atinge Manaus levou ao cancelamento das festas pelos 357 anos da capital amazonense, incluindo o Boi Manaus 2026. Nesta terça-feira (21), o prefeito Renato anunciou a decisão em vídeo publicado nas redes sociais, após recomendações da Defesa Civil do Município e da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa).



“Comunico nesse momento o cancelamento dos festejos do aniversário de Manaus e do Boi Manaus 2026 em razão da fumaça que ainda atinge alguns bairros de Manaus e o aumento das doenças respiratórias”, afirmou.

Com a decisão, os eventos previstos para esta semana deixam de ocorrer. Segundo a prefeitura, a prioridade é proteger a saúde da população diante dos níveis preocupantes de poluição atmosférica.

Veja quais eventos foram cancelados

A programação comemorativa pelos 357 anos de Manaus incluía quatro eventos. Confira as datas:

Boi Manaus 2026: 21 e 22 de outubro;

21 e 22 de outubro; Show de aniversário de Manaus: 23 de outubro;

23 de outubro; Boizinho Manaus: 24 de outubro;

24 de outubro; Aniversário Gospel: 24 de outubro.

Além das festividades, continuam suspensas as aulas da rede municipal de ensino e as atividades ao ar livre administradas pela prefeitura.

Fumaça preocupa autoridades de saúde

A concentração de poluentes chegou a 401,4 microgramas por metro cúbico (µg/m³) no último sábado, conforme dados divulgados pela administração municipal. O cenário está relacionado à fumaça provocada por queimadas em municípios da região leste do Amazonas e em outros estados.

Além disso, a rede municipal de saúde registrou aumento de 10,5% nos atendimentos relacionados a sintomas respiratórios entre agosto e setembro. O dado reforça a preocupação com os possíveis efeitos da poluição sobre a saúde da população.

Ao justificar o cancelamento, o prefeito destacou a necessidade de seguir as orientações das autoridades de saúde. “Quando o assunto que está em jogo é a saúde da população é preciso agir com prudência seguindo todas as orientações das autoridades de saúde”, declarou.

Prefeitura cita Réveillon como próxima oportunidade

Apesar do cancelamento, o prefeito reconheceu a importância das festas para a cidade e para os profissionais envolvidos na realização dos eventos. No entanto, afirmou que haverá outras oportunidades para celebrar.

“Nós reconhecemos a importância desses eventos para Manaus e também para os artistas e trabalhadores da cultura, mas outras oportunidades virão como por exemplo o Réveillon”, disse.

Enquanto persistir a situação, a prefeitura orienta a população a evitar atividades ao ar livre e manter a hidratação. Por fim, o prefeito reforçou a prioridade da administração municipal diante do cenário: “As comemorações podem esperar. A saúde e a vida do nosso povo não”, concluiu.

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