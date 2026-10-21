ELEIÇÕES 2026

Disputa sobre divulgação de dados bancários, fiscais e telefônicos foi levada ao TSE, que deverá analisar as manifestações dos candidatos.

O senador Flávio Bolsonaro (PL) aceitou o desafio do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para abrir os sigilos bancário e telefônico, mas condicionou a medida à divulgação de informações de pessoas ligadas ao petista. A coordenação da campanha de Lula afirmou nesta quarta-feira (21) que o presidente aceita as exigências e aguarda que o adversário cumpra o compromisso.

A declaração foi feita pelo senador Camilo Santana (PT-CE), coordenador da campanha de Lula. Segundo ele, o presidente não se opõe às condições apresentadas por Flávio, desde que o senador também autorize a divulgação de todos os dados solicitados no processo encaminhado ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

“Todas as condicionantes que ele [Flávio] colocou, a resposta do presidente é que ele não se opõe a absolutamente nada do que ele está propondo. Contanto que ele também cumpra e abra tudo que está no pedido protocolado junto ao TSE”, declarou Camilo.

Flávio exige ampliação do pedido

Na quarta-feira (21), Flávio informou ao TSE que autoriza o levantamento de seus sigilos bancário, fiscal e telefônico dos últimos 20 anos, desde que Lula amplie o alcance da medida. Entre as exigências estão informações de Marco Aurélio Santana Ribeiro, ex-chefe de gabinete do presidente, os registros de entrada da empresária Roberta Luchsinger no Palácio do Planalto e os sigilos de José Ferreira da Silva, conhecido como Frei Chico, irmão de Lula.

Flávio classificou o pedido inicial do petista como uma “verdadeira aberração jurídica” e argumentou que Lula poderia divulgar seus próprios extratos sem recorrer à Justiça Eleitoral.

As petições dos dois candidatos foram encaminhadas ao ministro André Mendonça, relator do caso no TSE.

Lula dá prazo até quinta-feira

Camilo Santana afirmou que comparecerá ao TSE nesta quinta-feira (22), às 11h, para protocolar a resposta de Lula. O coordenador também estabeleceu o mesmo dia e horário como prazo para que Flávio apresente a autorização para divulgar seus sigilos e os de seus familiares.

“É o prazo que ele vai ter para estar lá e abrir todo seu sigilo bancário e telefônico. Não pode deixar para depois da eleição. O prazo é amanhã”, declarou.

Segundo Camilo, todas as condições apresentadas pelo senador foram aceitas pelo presidente. O coordenador também questionou a postura do adversário diante do desafio feito por Lula durante o debate presidencial do último domingo (18).

Como começou a disputa

Durante o debate, Lula desafiou Flávio a autorizar a divulgação dos sigilos bancário e telefônico dos dois candidatos e de seus familiares. O presidente se comprometeu a fazer o mesmo em relação a si próprio, à esposa e aos filhos, caso o senador concordasse com a iniciativa.

Na terça-feira (20), Lula apresentou ao TSE um requerimento autorizando a divulgação de seus dados, condicionado à mesma medida por parte do adversário. No dia seguinte, Flávio respondeu com as exigências para ampliar o alcance do levantamento.

O que acontece agora?

O próximo passo é a formalização da resposta da campanha de Lula no TSE, prevista para quinta-feira (22), às 11h. A partir das manifestações, caberá à Justiça Eleitoral analisar os pedidos e os aspectos legais da divulgação dos dados, especialmente os que envolvem terceiros.

Apesar de a campanha petista ter afirmado que aceita as condições, isso não significa que os sigilos já tenham sido quebrados. A efetivação da medida depende dos procedimentos e das decisões cabíveis no processo. O segundo turno das eleições está marcado para domingo (25).

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