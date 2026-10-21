COMBATE AO TRÁFICO

Droga foi encontrada em um sítio na zona rural de Novo Airão. Dois suspeitos fugiram para a mata e não foram localizados.

Manaus (AM) – Cerca de 1,3 tonelada de maconha do tipo skunk, avaliada em R$ 27,6 milhões, foi apreendida na terça-feira (20) em um sítio na comunidade do Aracari, zona rural de Novo Airão, a 115 quilômetros de Manaus. O imóvel fica às margens do rio Negro.

A operação foi coordenada pelo Departamento de Investigação sobre Narcóticos (Denarc), com participação da 77ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Novo Airão, da Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais (Core) e da Secretaria-Executiva Adjunta de Inteligência (Seaint).

Investigação apontou armazenamento de drogas

Segundo a polícia, as investigações começaram após informações de que o sítio estaria sendo utilizado por colombianos para armazenar entorpecentes provenientes da Colômbia. A suspeita era de que a droga seria transportada posteriormente para Manaus e outras localidades.

Com base nos levantamentos e em dados de inteligência, as equipes foram até Novo Airão e seguiram para o imóvel indicado.

Suspeitos fugiram para a mata

Ao chegarem ao sítio, os policiais avistaram dois homens que fugiram em direção à mata. As equipes fizeram buscas na região, mas não conseguiram localizá-los.

Durante as diligências, os agentes encontraram os entorpecentes distribuídos em quatro pontos distintos da propriedade.

Polícia busca identificar responsáveis

As investigações continuam para identificar os responsáveis pela droga apreendida e esclarecer qual seria o destino do material.

Até o momento, não foram divulgadas informações sobre prisões relacionadas à apreensão.

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