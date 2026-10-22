ALERTA AMBIENTAL

Estado tem 42 municípios em emergência, enquanto alertas apontam piora na qualidade do ar causada por incêndios florestais.

Manaus (AM) – A estiagem já atingiu 104.690 famílias no Amazonas, segundo boletim divulgado pelo Governo do Estado nesta quarta-feira (21). De acordo com a Defesa Civil, 42 municípios estão em situação de emergência, 15 permanecem em alerta e outros cinco estão em situação de atenção.

Entre os municípios em emergência estão Manaus, Parintins, Tefé, Manacapuru, Coari, Humaitá e Lábrea. A classificação indica a necessidade de medidas de resposta aos efeitos da estiagem, que afeta diferentes regiões do estado.

Além da redução dos níveis dos rios, o Amazonas enfrenta problemas na qualidade do ar provocados por incêndios florestais. O Centro de Monitoramento e Alertas da Defesa Civil (Cemoa) emitiu três avisos na manhã desta quarta-feira, com validade até quinta-feira (22).

O alerta mais grave aponta qualidade do ar em nível severo na área urbana de Autazes, com concentrações de partículas finas (MP2,5) superiores a 125 microgramas por metro cúbico. Outros 17 municípios receberam aviso de nível alto, enquanto 18 tiveram classificação moderada em boletim específico.

Governo mobiliza equipes contra queimadas

Para enfrentar os incêndios e reduzir os impactos da estiagem, o governo estadual atua em conjunto com o Governo Federal. Cerca de 1.500 servidores, entre bombeiros militares e brigadistas, participam das ações, apoiados por 18 aeronaves: 16 federais e duas estaduais.

As medidas incluem a contratação de 153 brigadistas florestais pelo programa Floresta em Pé, o monitoramento de focos de calor e a distribuição de viaturas e equipamentos para o combate ao fogo.

Na fiscalização ambiental, a Operação Tamoiotatá atua em 13 municípios, enquanto a Amazonas+Verde realiza ações em 33. Já a Operação Alerta Fogo utiliza drones e viaturas com internet via Starlink para identificar o uso ilegal do fogo e aplicar sanções quando necessário.

Bombeiros combateram mais de 23 mil focos

Entre 1º de junho e 20 de outubro, o Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM) registrou 3.789 ocorrências relacionadas a incêndios urbanos e florestais. No período, as equipes atuaram no combate a 23.527 focos, sendo 4.708 em Manaus e 18.819 no interior.

Como medida preventiva, o Estado estabeleceu a proibição do uso do fogo por 120 dias em todo o Amazonas, respeitadas as exceções previstas em lei. Também foram decretadas situações de emergência por 180 dias em áreas afetadas por incêndios florestais e em todo o estado devido à estiagem.

As ações incluem ainda atividades de educação ambiental, que alcançaram mais de 43 mil pessoas entre junho e agosto de 2026, além do monitoramento por satélite realizado pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente (Sema) e pelo Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas (Ipaam).

Entenda o cenário

A estiagem e os incêndios florestais impõem desafios simultâneos aos municípios amazonenses. Enquanto a seca afeta comunidades e serviços, a fumaça compromete a qualidade do ar em diferentes localidades. O monitoramento e as ações de prevenção buscam orientar as respostas do poder público diante dos riscos ambientais.

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