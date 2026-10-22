LAZER E BEM-ESTAR

rogramação da Smart Empreendimentos inclui feijoada com chopp no Smart Gran Park e aula de yoga no Smart Tower Itapuranga I, no dia 24 de outubro.

A Smart Empreendimentos vai celebrar os 357 anos de Manaus com duas ações especiais para seus clientes. No dia 24 de outubro, a programação inclui feijoada com chopp no Smart Gran Park e uma aula de yoga no Smart Tower Itapuranga I, na Ponta Negra.

As atividades combinam confraternização e bem-estar em dois empreendimentos da empresa. Além disso, a programação marca o aniversário da capital amazonense, celebrado em 24 de outubro.

Feijoada e condições especiais no Smart Gran Park

No Smart Gran Park, localizado na AM-010, nº 2035, bairro Lago Azul, a programação começa ao meio-dia. Os clientes poderão aproveitar a feijoada com chopp e confraternizar durante a celebração.

Além do encontro, a empresa anuncia uma condição comercial para quem deseja adquirir um lote no empreendimento. Durante a ação, os interessados poderão garantir desconto de até 50% nas três primeiras parcelas.

Dessa forma, a iniciativa reúne uma experiência gastronômica e uma oportunidade de compra para os clientes interessados no empreendimento.

Aula de yoga na Ponta Negra

Já no Smart Tower Itapuranga I, condomínio entregue no bairro Ponta Negra, zona oeste de Manaus, a programação será voltada ao bem-estar. Das 9h às 12h, os moradores participarão de uma aula de yoga no rooftop do empreendimento.

A atividade ocorrerá em parceria com a Elfit, comandada por Marciele Albuquerque, cunhã-poranga do Boi Caprichoso. As aulas serão organizadas em turmas e terão vagas limitadas.

Com a iniciativa, a empresa busca incentivar a prática de atividades voltadas à saúde e ampliar o uso dos espaços de lazer e convivência do condomínio.

Smart destaca convivência e qualidade de vida

Segundo Felipe Grégore, superintendente de negócios da Smart Empreendimentos, as ações buscam aproximar a empresa de seus clientes durante a comemoração do aniversário de Manaus.

“Manaus tem uma história marcada pelo acolhimento, pela celebração e pela busca constante por mais qualidade de vida. Por isso, no aniversário da cidade, preparamos duas experiências que refletem o nosso propósito. Queremos celebrar essa data com nossos clientes, proporcionando momentos de convivência e bem-estar”, afirma.

Os interessados podem obter mais informações pelo Instagram @smart.empreendimentos ou no estande de vendas da empresa, localizado na Avenida do Turismo, nº 491, bairro Ponta Negra.