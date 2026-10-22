CMPM VIII

Equipe de escola estadual alcançou 239,7 metros no lançamento e superou outras 85 equipes na Jornada de Foguetes.

Estudantes do Colégio da Polícia Militar do Amazonas VIII (CMPM VIII), a Escola Estadual Coronel Pedro Câmara, conquistaram o primeiro lugar na Jornada de Foguetes da Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica (OBAFOG). A competição foi realizada entre os dias 19 e 22 de outubro, em Barra do Piraí, no Rio de Janeiro.

A equipe amazonense, formada por João Inácio, Josué Rique e Victor Gabriel, disputou o título com outras 85 equipes de diferentes regiões do Brasil. Ao final, os alunos garantiram a vitória com um lançamento de 239,7 metros.

Estudantes alcançaram 239,7 metros

Os alunos conquistaram o primeiro lugar ao atingir a marca de 239,7 metros no lançamento do foguete. Além disso, concluíram os dois dias de atividades competitivas sem sofrer penalidades.

O estudante Victor Gabriel destacou os desafios enfrentados pela equipe durante as tentativas. Segundo ele, foi necessário identificar e corrigir falhas para alcançar o resultado.

“No primeiro dia, a base desprendeu do chão. No segundo dia, após a saída do gatilho, nós abortamos, revemos nosso erro e conseguimos.”

Chuva e ventos desafiaram equipe

A preparação dos estudantes contou com a orientação do professor de Física Luís Ricardo Pereira, graduado pela Universidade Federal do Amazonas (UFAM). Durante a competição, porém, as condições climáticas se tornaram um dos principais obstáculos.

“Nos dois dias tivemos certos problemas com o clima, porque estava chovendo muito no Rio de Janeiro. Isso atrapalha o solo e a fixação das bases, além dos ventos muito fortes. Fora isso, os alunos foram muito bem, estavam bem treinados e focados. É muito gratificante ver que eles puderam aplicar tudo o que aprenderam durante os treinos.”

Apesar das dificuldades, o desempenho da equipe garantiu o primeiro lugar. Além disso, o professor afirmou que a iniciativa terá continuidade na escola, com a participação de mais estudantes em outras modalidades da jornada.

“Para a frente, a gente vai ampliar para outras modalidades e envolver outros alunos também. Existem vários níveis e modalidades, com diferentes dias de lançamento, e é por meio do projeto da nossa escola que vamos levar essa iniciativa adiante.”

Os estudantes também receberam incentivo e orientações dos professores Joana Ramos, especialista em Robótica, Programação e Maker, e Arian Rodrigues, professor de Física e Matemática de Minas Gerais.

Estudante participará de evento de robótica

Além do ouro na Jornada de Foguetes, o Amazonas terá novamente um representante em uma importante competição científica. Na segunda quinzena de novembro, o estudante Josué Rique, de 13 anos, viajará para João Pessoa, na Paraíba.

Na ocasião, ele participará de um evento de Robótica e Inteligência Artificial considerado um dos maiores da América Latina.

Dessa forma, as conquistas destacam o potencial dos estudantes amazonenses nas áreas de ciência, tecnologia e inovação. Além disso, reforçam a importância de iniciativas escolares que incentivam a educação científica e contribuem para a formação de novos talentos no estado.