MEIO AMBIENTE

Reunião abordou ações contra queimadas e iniciativas de preservação nos municípios do interior.

O governador eleito do Amazonas, Omar Aziz, recebeu a visita do coordenador para Meio Ambiente e Recursos Naturais do Banco Mundial, Werner Kornexl, para discutir possibilidades de apoio a iniciativas ambientais no Estado. A reunião contou com a participação da vice-governadora eleita, Alessandra Campelo, e dos deputados federais Sidney Leite e Pauderney Avelino.

Entre os principais assuntos tratados esteve o fortalecimento das ações de prevenção e combate às queimadas, um dos desafios ambientais do Amazonas. A conversa também abordou pautas relacionadas à preservação ambiental e à necessidade de ampliar iniciativas que atendam às demandas dos municípios do interior.

A presença de representantes da instituição financeira internacional abre espaço para o diálogo sobre projetos e mecanismos de apoio voltados à proteção dos recursos naturais, especialmente em regiões onde as distâncias geográficas e as dificuldades de acesso exigem soluções específicas.

LEIA MAIS:

Omar Aziz recebe comitiva japonesa e discute parcerias para o Amazonas