TRANSPORTE

Rodoviários exigem pagamento dos salários atrasados até as 10h para manter os ônibus nas ruas.

Manaus (AM) – Os ônibus do transporte coletivo de Manaus voltaram a circular com 100% da frota nesta terça-feira (10), após a Justiça determinar o encerramento da greve dos rodoviários. Apesar da retomada do serviço, a categoria estabeleceu um prazo até as 10h para o pagamento dos salários atrasados e ameaça iniciar uma nova paralisação caso os valores não sejam depositados.

O presidente do Sindicato dos Rodoviários, Givancir Oliveira, afirmou que os trabalhadores vão cumprir a decisão judicial, mas avisou que os veículos poderão retornar às garagens se os pagamentos não forem realizados. Segundo ele, a retirada dos ônibus ocorrerá gradualmente até a interrupção total do serviço.

A greve começou à 0h01 de segunda-feira (9), motivada por atrasos recorrentes nos salários. A paralisação foi suspensa após decisão do desembargador David Alves de Mello Júnior, do Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região (TRT-11), que determinou a circulação de 100% da frota.

A decisão atendeu a um pedido do Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Amazonas (Sinetram) e estabeleceu multa de R$ 120 mil por hora em caso de descumprimento. Também proibiu atos que impeçam a entrada e a saída de veículos e funcionários das garagens.

Justiça aponta possíveis irregularidades

Na decisão, o magistrado considerou que o transporte coletivo é um serviço essencial e apontou indícios de descumprimento do prazo mínimo de 72 horas para comunicar a greve. Conforme o processo, o aviso ocorreu na sexta-feira (6), aproximadamente 61 horas antes do início da paralisação.

O desembargador também mencionou a ausência de comprovação de acordo sobre a manutenção dos serviços indispensáveis durante o movimento. Uma audiência de conciliação e instrução foi marcada para 10 de dezembro.

Rodoviários cobram salários

A paralisação foi aprovada em assembleia no dia 4 de novembro. O sindicato dos trabalhadores afirmou que os atrasos salariais comprometem o pagamento de despesas e o sustento das famílias dos rodoviários.

A entidade sustenta que cumpriu os prazos legais e comunicou previamente as empresas e os órgãos responsáveis.

Prefeitura afirma que repasses estão em dia

A Prefeitura de Manaus informou que acompanha a situação e monitora a operação do transporte coletivo. Por meio do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), o município afirmou que mantém os repasses ao sistema em dia e que a paralisação não foi provocada por débitos da administração municipal.

Impasse sobre o Passe Livre

A greve também ocorre em meio à suspensão de novas recargas do Passe Livre Estudantil. Na sexta-feira (6), a Justiça do Amazonas determinou o bloqueio de R$ 5 milhões em ativos financeiros do Sinetram até o restabelecimento das recargas em toda a rede de transporte coletivo.

A decisão foi tomada pelo juiz Ronnie Stone, da 1ª Vara da Fazenda Pública de Manaus, após o descumprimento de uma determinação anterior.

O Sinetram afirma que a liberação dos créditos depende do recebimento dos valores destinados ao pagamento das passagens estudantis. Já o Governo do Amazonas sustenta que os repasses de 2026 estão em dia e que a cobrança envolve valores de 2025, discutidos judicialmente.

A suspensão das recargas foi comunicada em 2 de novembro. Estudantes que ainda possuem saldo nos cartões podem continuar utilizando os créditos disponíveis.

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