Base Arpão

Cão policial localizou 21 tabletes de entorpecentes em embarcação que saiu de Tabatinga com destino a Manaus.

Manaus (AM) – Mais de 32 quilos de drogas foram apreendidos com a ajuda do cão farejador Arad, durante uma fiscalização na Base Fluvial Arpão 2, na noite desta terça-feira (10). Os entorpecentes estavam escondidos em duas malas dentro da lancha Expresso Kedson Araújo V, que saiu de Tabatinga, a 1.108 quilômetros de Manaus, com destino à capital.

A abordagem ocorreu durante a Operação Fronteira Mais Segura, coordenada pela Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM). Durante as buscas na embarcação, o cão Arad identificou duas malas suspeitas que continham 21 tabletes de drogas.

Após análise dos peritos do Departamento de Polícia Técnico-Científica (DPTC), foram identificados 30,6 quilos de pasta-base de cocaína e 1,6 quilo de cocaína, totalizando 32,2 quilos de entorpecentes.

Segundo a SSP-AM, a apreensão representa um prejuízo estimado em R$ 1,6 milhão ao crime organizado.

As drogas foram apreendidas e encaminhadas ao Departamento Integrado de Polícia (DIP) da Base Arpão 2 para os procedimentos legais.

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