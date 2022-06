Homem é executado em hotel no centro de Manaus

Manaus (AM) – Um homem, até o momento não identificado pela polícia, foi morto na noite desta sexta-feira (24) na recepção deum hotel localizado na Avenida Joaquim Nabuco , no centro de Manaus.

Segundo informações repassadas por testemunhas, no local do crime, a vítima era venezuelana, conhecido no local por vagar pedindo por alimentos e roupas.

À Equipe do Em Tempo, a recepcionista do hotel informou que o homem chegou ao local pedindo água, como de costume, quando foi abordado por um grupo de homens armados, que imediatamente o atingiram com diversos disparos na recepção do estabelecimento. O grupo ainda não foi identificado.

A vítima ferida, agonizou até a morte no local. O atendimento médico foi acionado, mas não chegou à tempo.

O caso será investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

