Mecânico é executado a tiros no bairro Cidade de Deus, em Manaus

A vítima estava no endereço mencionado quando foi surpreendida por dois ocupantes de uma motocicleta

Manaus (AM) – Arlon Sales Martins, de 30 anos, foi executado a tiros, na noite desta segunda-feira (27). O crime ocorreu por volta das 19h50, na rua São Cirilo, antiga rua Criciúma, no bairro Cidade de Deus, na Zona Norte da capital.

De acordo com informações de familiares repassadas aos policiais militares que atenderam a ocorrência, a vítima estava no endereço mencionado, quando foi surpreendida por dois ocupantes de uma motocicleta, de placa e modelo não identificados.

Após a abordagem a Arlon, que era mecânico, os dois homens iniciaram uma série de tiros contra ele, que não resistiu aos ferimentos e morreu na hora. Os dois criminosos fugiram sem serem identificados.

A polícia foi acionada e ao chegar no local isolou a área para iniciar os procedimentos de investigações. A equipe policial acionou os órgãos competentes para elucidar o caso.

A Perícia Criminal esteve no local e constatou que Arlon foi assassinado com 3 disparos de arma de fogo, sendo dois nos braços e um no tórax, que ocasionou a morte da vítima.

O Instituto Médico Legal (IML) esteve no local para fazer a remoção do corpo do homem. A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) investiga o crime.

