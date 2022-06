Homem é baleado na cabeça por criminosos na Zona Norte de Manaus

Manaus (AM) – Um homem identificado como James Rodrigues, de 25 anos, foi baleado na cabeça por criminosos, na tarde desta terça-feira (29), em uma via pública situada na comunidade Raio de Sol, no bairro Nova Cidade, na Zona Norte da capital.

De acordo com as informações repassadas para a polícia, James estava andando na rua quando foi abordado pelos criminosos que sacaram uma arma e realizaram o disparo contra ele. Após a ação, os suspeitos fugiram sem serem identificados.

A vítima que ficou agonizando, jogada ao chão, ele foi socorrido por populares que o levaram para o Hospital e Pronto Socorro (HPS) João Lúcio, onde passou por procedimentos cirúrgicos. Até o fechamento desta matéria não há informações sobre o estado de saúde do homem.

A polícia esteve no local e iniciou os procedimentos levantando as informações para tentar chegar à identidade dos autores do crime de tentativa de homicídio. O caso está sendo investigado.

