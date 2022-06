Manaus (AM) – A Polícia Federal (PF), responsável pelas investigações sobre a morte do jornalista britânico Dom Phillips e do indigenista Bruno Pereira, levou, nesta terça-feira (29), dois assassinos envolvidos no crime até o Vale do Javari, oeste do Amazonas, para realizar a reconstituição no local do crime.

O assassino confesso, pescador Amarildo Costa, vulgo “Pelado”, de 41 anos, e o pescador Jeferson Lima, vulgo “Pelado da Dinha”, foram levados pelos agentes da PF até o local do homicídio para participarem da reconstituição.

Essa fase das investigações tem o intuito de esclarecer quem foi o autor dos disparos que assassinaram as vítimas, visto que embora tenham confessado participação no crime, há uma contradição nos depoimentos sobre a autor dos disparos.

Conforme as autoridades, um acusa o outro em relação aos tiros. Em depoimento, Amarildo relata que a sua participação na morte do jornalista e do indigenista foi de esquartejar e enterrar a dupla, porém ele afirma que quem disparou os tiros foi o Jeferson.

Com a ação realizada nesta quarta-feira, a polícia tem o objetivo de analisar o ponto exato de onde foram realizados os disparos. Além de analisar a distância em que os assassinos estavam dos dois alvos.

O trabalho de reconstituição do crime vem sendo realizado na região pelas autoridades desde o último domingo (26). Não foi informado uma data sobre o término dos procedimentos de investigações que estão sendo realizados.

