Embaixada se desculpa por errar informação sobre corpos de Dom e Bruno

Manaus (AM) – Em carta endereçada aos parentes do jornalista inglês Dom Phillips, o embaixador brasileiro no Reino Unido, Fred Arruda, pediu desculpas por informar incorretamente que seu corpo havia sido encontrado, junto com o do indigenista Bruno Pereira. O conteúdo foi revelado pelo jornal britânico The Guardian na tarde desta terça-feira (14). Dom e Bruno estão desaparecidos desde 5 de junho.

“Lamentamos profundamente que a embaixada tenha passado à família ontem informações que não se mostraram corretas”, escreveu Arruda.

O funcionário da embaixada fez contato com a irmã de Dom Phillips na tarde de segunda-feira (13), para informar que os corpos de Dom e Bruno, seu parceiro de viagem, teriam sido encontrados amarrados em uma árvore, após desaparecerem na região do Rio Javarí.

O diplomata alegou que a equipe formada por múltiplas agências criada na Embaixada havia sido “enganada” por informações recebidas de “investigadores oficiais”.

“Pensando bem, houve precipitação por parte da equipe multi-agências, pelo que peço desculpa de todo o coração”, acrescentou Arruda, insistindo que “a operação de busca vai continuar, sem poupar esforços.

“Nossos pensamentos permanecem com Dom, Bruno, vocês e os outros membros de ambas as famílias”, termina o comunicado.

*Com informações da Carta Capital.

