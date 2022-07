Prefeitura define detalhes para apresentar o novo PCCR dos servidores municipais de carreira não específica

As propostas estão sendo analisadas, com o intuito de serem harmonizadas com o orçamento disponível

Manaus (AM) – O novo Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração (PCCR) dos servidores de carreira não específica, da Prefeitura de Manaus, foi um dos temas apontados pelo prefeito de Manaus, David Almeida, nesta quinta-feira (30), durante a solenidade de certificação dos guardas municipais formados no curso de capacitação para o uso de armas letais.

Na ocasião, o chefe do Executivo municipal destacou que está definindo alguns detalhes, ainda nesta quinta, para apresentar o novo PCCR dos servidores municipais de carreira não específica.

“Estarei participando, logo mais, de uma reunião para definirmos o PCCR dos servidores da Prefeitura de Manaus, de carreira não específica. Faltavam alguns detalhes e eu espero que esses detalhes sejam todos dirimidos, para que eu possa fazer esse anúncio nesta sexta-feira, dia 1º/7, se possível, para que os servidores da Prefeitura de Manaus possam ser contemplados com o seu novo PCCR” , frisou o prefeito David Almeida.

O titular da Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Gestão (Semad), Ebenezer Bezerra, explicou que as propostas estão sendo analisadas, com o intuito de serem harmonizadas com o orçamento disponível, e que os trâmites estão sendo concluídos com agilidade.

“Estamos trabalhando na elaboração do plano que contemple, de forma justa, todos os servidores das áreas não específicas, seguindo as diretrizes do prefeito David Almeida. Tudo está sendo feito no sentido de valorizar os nossos servidores, assegurando a eles possibilidades de crescimento na carreira no serviço público” , destacou Bezerra.

A área não específica é composta por servidores municipais de nível fundamental, que desempenham suas atividades em 17 secretarias da prefeitura. O PCCR é um instrumento de gestão construído com base nos objetivos estabelecidos no Planejamento Estratégico Manaus 2030, possibilitando a implementação de uma política de pessoal eficaz, pautada no equilíbrio fiscal do município e do regime próprio de previdência dos servidores.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Mulher entra em trabalho de parto dentro de canoa no AM

Incêndio deixa casa parcialmente destruída na zona Norte de Manaus

Unidades móveis de castração realizaram mais de 4 mil procedimentos no Amazonas