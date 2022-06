Mulher entra em trabalho de parto dentro de canoa no AM

Maués (AM) – Uma mulher entrou em trabalho de parto e deu à luz a uma menina dentro de uma canoa. Ela estava sendo levada pelo marido para a sede de Maués (distante a 257 quilômetros de Manaus), nesta quarta-feira (29), onde daria entrada em uma unidade de saúde, mas não houve tempo.

A criança nasceu nos braços do pai enquanto a canoa se aproximava da orla da cidade. A menina passa bem. Mãe e filha foram levadas para a a maternidade de Maués onde passaram por avaliação. Elas foram liberadas logo em seguida.

A ‘Terra do Guaraná’ é banhada pelo rio Maués-Açú, que está localizado a leste do rio Madeira e ao sul do rio Amazonas.

Outro caso

Uma outra mulher também passou pela mesma situação, mas no município de Humaitá (distante a 701 quilômetros de Manaus). Policiais militares do 4º Batalhão de Polícia Militar (BPM) ajudaram a mulher, que estava em trabalho de parto. A equipe ainda salvou a vida do recém-nascido, que estava engasgado.

Por volta das 2h30, os policiais receberam a informação de que uma mulher prestes a dar à luz e estaria em uma lancha, em um posto de gasolina às margens do rio Madeira.

A guarnição foi ao local e acionou uma ambulância, porém não houve tempo para a chegada da equipe médica, e os próprios policiais tiveram que realizar o parto.

Ao nascer, a criança estava engasgada, sendo necessária a manobra de Heimlich para desobstruir as vias respiratórias. Depois do procedimento, o bebê passou a respirar. Em seguida, a ambulância chegou e conduziu mãe e filho para o hospital regional de Humaitá.

Leia mais:

Policiais militares ajudam mulher durante parto em Humaitá; veja vídeo

Justiça determina que hospital pague tratamento de bebê que caiu no parto, em BH

Bebê recém-nascido é encontrado dentro de sacola plástica em rua