Caixa vai contratar empresa independente para investigar assédio

Conselho do banco se reuniu nesta quinta-feira (30) e definiu também a presidente interina que assume até a posse de Daniella Marques

Com Pedro Guimarães demitido da presidência da Caixa nessa quarta-feira (29), depois de denúncias de assédio sexual reveladas pelo Metrópoles, o Conselho de Administração do banco decidiu contratar uma empresa independente para assegurar o andamento das investigações.

O grupo se reuniu nesta quinta-feira (30), em sessão extraordinária. O pronunciamento emitido pela Caixa alega que as denunciantes se comunicaram com a Corregedoria da empresa por meio do Canal de Denúncias, gerido por agentes externos.

O Conselho afirma ter sido informado sobre as denúncias somente na terça-feira (28), quando as denunciantes teriam apresentado “conjunto de informações suficiente para o prosseguimento da apuração interna no âmbito da Corregedoria”.

Na sessão, o grupo também decidiu que Henriete Alexandra Sartori Bernabé, vice-presidente de Habitação do banco, assumirá a presidência da Caixa de forma interina até a posse de Daniella Marques, futura presidente, indicada por Jair Bolsonaro (PL).

