Acusada de matar namorado com narguilé responderá por lesão corporal

Goiânia – A jovem Nicole Maria Ferreira, acusada de matar o então namorado Adailton Gomes Abreu, de 24 anos, com uma agulha de narguilé, não responderá por homicídio qualificado. Após decisão do juiz Leonardo Fleury Curado Dias, a moça será julgada por lesão corporal seguida de morte. O caso aconteceu em Aparecida de Goiânia, na região metropolitana da capital goiana.

De acordo com o magistrado, as evidências apontam que Nicole Maria foi agredida e ameaçada de morte por ele antes de reagir com o uso da agulha do narguilé.

“Adailton começou a quebrar vários móveis e objetos e, em seguida, segurou a declarante pelo pescoço, na tentativa de agredi-la. Uma vez que poderia [Nicole Maria] ter desferido mais golpes na vítima, já que não tinha ninguém para impedi-la, e mesmo assim não o fez”, escreveu o juiz.

Com isso, a jovem será submetida a um julgamento comum e, caso condenada, por pegar uma pena de 4 a 12 anos de prisão.

O caso

Adailton Gomes Abreu, que tinha 24 anos, morreu no dia 18 de setembro de 2020, no Residencial Village Garavelo, após uma discussão por pastel de feira. Ele foi atingido no coração. No ano seguinte, o Ministério Público fez a denúncia. O processo correu com audiências de instrução e, em 29 de março de 2022, o juiz mudou o crime.

Conforme o relato do promotor de Justiça, Milton Marcolino, no dia do crime a jovem saiu com o namorado e duas irmãs dele para comer em uma feira. Durante o passeio, o casal teve uma discussão e a briga continuou quando chegaram à casa de Nicole, local onde a vítima foi atingida e morreu.

Morte

Inicialmente, a suspeita era de que Adailton teria sofrido um infarto, no entanto, de acordo com o delegado responsável pela investigação, Eduardo Rodovalho, a equipe notou a perfuração com a agulha. O objeto é usado para furar o papel alumínio que encobre o carvão no narguilé.

“A lesão foi única, certeira e fatal. Ele agonizou por pouco tempo e depois já veio a óbito”, disse o delegado.

*Com informações do Metrópoles

