Cobrador de ônibus alternativo é preso por tentar matar vereador em Manaus

No dia do crime, o vereador e equipe estavam em uma comunidade no bairro Colônia Antônio Aleixo, quando foram recebidos a tiros

Manaus (AM) – Alex Araújo Maia, o “Castor”, foi preso pela tentativa de homicídio contra o vereador Dione Carvalho (Patriota). O crime ocorreu no dia 17 de dezembro de 2021. A prisão ocorreu na avenida Autaz Mirim, na Zona Leste de Manaus.

De acordo com delegado Torquato Mozer, titular do 3ª Seccional Leste, o suspeito foi capturado dentro do ônibus alternativo no qual trabalhava. “Conseguimos descobrir o número do carro em que ele trabalhava, esperamos o veículo passar e conseguimos efetuar a prisão”, explicou.

No dia do crime, o vereador Dione e sua equipe estavam em uma comunidade no bairro Colônia Antônio Aleixo, na Zona Leste de Manaus, quando foram recebidos a tiros. O filho do parlamentar foi baleado no abdômen.

“Três dos criminosos já haviam sido presos por essa tentativa de homicídio. O que acontece nessas áreas afastadas é que geralmente há a dominância do tráfico de drogas e a presença do vereador no local pode ter incomodado integrantes de facção criminosas. Eles tentam sempre fazer que pessoas estranhas não entrem no local. Isso não é a primeira vez que acontece. O ‘Castor’ é um dos autores desse crime, ele está sendo ouvido. Os trabalhos continuam para definição da participação de cada um no crime”, finalizou Mozer.

Alex foi encaminhado à Central de Recebimento e Triagem (CRT), no quilômetro oito da rodovia federal BR-174 e deve ficar à disposição da Justiça.

