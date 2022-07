Vasco e Sport empatam em Maracanã lotado

O Vasco empatou sem gols com o Sport, na tarde deste domingo (3) no estádio do Maracanã, pela 16ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

Com o resultado, o time carioca manteve a vice-liderança do torneio com 31 pontos, mas viu a distância para o líder Cruzeiro chegar aos seis pontos. Já o time de Recife ocupa a 6ª posição com 22 pontos.

O próximo desafio do Vasco na competição será no sábado (9) contra o Criciúma, em Santa Catarina. No mesmo dia o Sport recebe o Londrina na Ilha do Retiro.

Empate na Fonte Nova

Bahia e Grêmio também jogaram na tarde deste domingo (3) na Arena Fonte Nova, em Salvador, mas empataram sem gols. Com o resultado, os dois times se mantiveram dentro do G4 da competição. Os nordestinos ocupam a 3ª posição com 29 pontos, enquanto os gaúchos aparecem logo abaixo com 26. A próxima partida do time de Salvador será na sexta-feira (8) contra o Vila Nova em Goiânia. Já o Grêmio receberá o Náutico no mesmo dia em Porto Alegre.

Leia mais:

Vasco Vasques volta a ser ponto de vacinação contra Covid-19 a partir desta segunda (4)

Vasco vence o Cruzeiro no Maracanã e segue em busca do acesso

Vasco terá três reforços para jogo contra o Cruzeiro no Maracanã