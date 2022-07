Timão conclui preparação para duelo contra o Boca Juniors

Na manhã desta segunda-feira (4), no CT Dr. Joaquim Grava, o Corinthians realizou o último treino de preparação para o duelo decisivo das oitavas de final da CONMEBOL Libertadores. Nesta terça (5), às 21h30, o Timão visita o Boca Juniors, em La Bombonera, pelo jogo de volta do duelo eliminatório.

Os atletas iniciaram as atividades do dia com o aquecimento e, em seguida, o técnico Vítor Pereira organizou uma atividade de posse de bola em campo reduzido. Houve um trabalho tático com os jogadores e, por fim, repetições de bolas paradas ofensivas e defensivas.

Após o treinamento, a delegação almoçou no CT e, em seguida, partiu para o aeroporto para embarcar rumo à Argentina.

Despedida

Nesta segunda-feira (4), o goleiro Guilherme foi liberado pelo Corinthians para dar sequência em sua carreira pelo Akritas Chlorakas, do Chipre.

Filho do Terrão, Guilherme chegou ao clube com 14 anos, no primeiro ano da categoria sub-15, e foi promovido ao elenco principal em 2020. “Por tantos anos de dedicação, o Corinthians deseja muito sucesso ao goleiro formado no Timão”, disse o clube.

*Corinthians

Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians

Edição Web: Bruna Oliveira

