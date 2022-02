Jovem é chamado em beco e executado com mais de dez tiros em Manaus

Quatro homens teriam chamado o jovem pelo nome e em seguida o puxaram para dentro do beco, executando ele com mais de dez tiros

Manaus (AM) – Um chamado pelo seu nome fez Keven Ryan Mattos Pinheiro, de 18 anos, ir em direção à morte no beco São Pedro, no bairro Compensa, Zona Oeste de Manaus. A vítima foi chamada ao local e, ao chegar lá, foi morto com mais de dez tiros.

De acordo com o que o pai da vítima informou para os policiais da 8ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), quatro homens teriam chamado o jovem pelo nome e em seguida o puxaram para dentro do beco.

Após levarem a vítima para lá, mais de dez tiros foram efetuados contra Keven. Testemunhas apontam que cerca de quatro pessoas participaram do crime.

O jovem morava nas proximidades do beco. Aos gritos, a mãe se desesperou ao ver o filho morto.

Familiares se desesperaram ao saber que Keven havia sido executado. Foto: Reprodução

O crime tem características de execução e pode ter ligação com o tráfico de drogas na região. Lembrando que o bairro Compensa é considerado uma zona de vermelha, justamente, pela predominância do tráfico de drogas.

O Departamento de Polícia Técnico-Científica (DPTC) e o Instituto Médico Legal (IML) foram acionados para a perícia e remoção do corpo. A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) irá investigar o crime.

