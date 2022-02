Adolescente morre após ataque a tiros no Mutirão

Manaus (AM) – Mais uma execução foi registrada no bairro Novo Aleixo, conhecido como “Mutirão”, na Zona Leste de Manaus. Desta vez, a vítima foi um adolescente identificado como Glauco Sílvio Martins da Silva Filho, de 17 anos, que foi alvo de um ataque a tiros na tarde desta quarta-feira (9), na rua 48 do bairro.

Segundo informações de testemunhas repassadas à Polícia Militar, o adolescente foi surpreendido por pelo menos dois criminosos que chegaram em uma motocicleta. Eles desceram e atiraram contra o jovem. Após o crime, os suspeitos fugiram do local.

A vítima ficou agonizando em via pública e foi socorrida pelos próprios familiares ao Hospital e Pronto-Socorro Platão Araújo, na Zona Leste de Manaus, onde não resistiu aos ferimentos após dar entrada na emergência. Policiais do Comando de Policiamento de Área (CPA) da Zona Norte foram acionados para atender a ocorrência.

O corpo do adolescente foi levado ao necrotério da unidade hospitalar e será removido pela equipe do Instituto Médico Legal (IML), onde irá passar pelo exame de necropsia. O caso será investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

