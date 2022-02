Dois homens são assassinados a tiros por criminosos em Manaus

Manaus (AM) – A criminalidade vem crescendo cada dia mais na capital amazonense. Além da morte de Déborah Raianne da Silva Prado, 24 anos, assassinada dentro de um carro de aplicativo, foram registrados mais dois homicídios entre a noite de domingo (13) e madrugada desta segunda-feira (14), em Manaus.

José Rômulo Noronha de Souza Junior, 41 anos, foi assassinado na rua São José, Compensa 2, zona Oeste.

A irmã da vítima informou no Boletim de Ocorrência (BO), registrado no 19º Distrito Integrado de Polícia (DIP), que José Raimundo foi morto com dois tiros.

Já na rua Rio Mar, Novo Reino, zona Leste, a vítima foi Fabrício Rocha da Silva, 21 anos.

De acordo com o Boletim de Ocorrência (BO), registrado no 14º Distrito Integrado de Polícia (DIP), Fabrício foi morto em via pública, após ser atingido com vários disparos.

Os corpos foram removidos pelo Instituto Médico Legal (IML). A investigação será feita pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

