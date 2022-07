Homem é baleado após cortar mão de policial no Amazonas

Tefé (AM) – Um homem de 30 anos foi baleado após ferir um policial militar com um golpe de faca. O caso ocorreu na segunda-feira (4), no município de Tefé (distante 522 quilômetros em linha reta de Manaus).

De acordo com a polícia, o homem estava sem roupas, descontrolado, ameaçando atacar a população com uma faca em uma praça na avenida Espírito, no bairro Santa Luzia.

Os policiais militares foram acionados para controlarem a situação. Eles tentaram realizar a detenção do suspeito, mas o homem atacou e feriu a mão de um dos PMs.

Devido à ação, os policiais atiraram contra o suspeito para que ele fosse contido e parasse o ataque à equipe.

O homem foi atingido na coxa e foi levado ao hospital do município. Após receber alta, o homem foi levado à Delegacia Interativa de Polícia (DIP), onde foi ouvido e prestou os esclarecimentos necessários.

