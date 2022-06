Manaus FC participa de reunião na CBF e vai receber aporte financeiro

A reunião pautou temas importantes para o futebol no país e do Amazonas

Rio de Janeiro (RJ) – Representantes do Manaus Futebol Clube e o presidente, Giovanni Silva, se reuniram com a presidência da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), além de todos os presidentes dos clubes do Campeonato Série C 2022, na sede da Confederação, no Rio de Janeiro, nesta quarta feira (8).

Na presença do presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, a reunião pautou temas importantes para o futebol no país. O evento também contou com a presença da diretoria de Arbitragem e diretoria de Competições da Confederação, para abordar pontos importantes da logística de viagem e da arbitragem nos clubes, além da ajuda em recursos para todos os times da competição.

Ednaldo sinalizou um aporte de R$8.000.000 – R$400.000 por equipe – em apoio para que os clubes possam seguir com seus compromissos em dia. O presidente do Manaus Futebol Clube, Giovanni Silva, comemorou a conquista e disse que o investimento vem em um momento crucial.

“Sabemos que essa Série C seria a mais desafiadora de todas desses três anos que participamos com investimentos altos desde o início, já que definido em um turno só. Esses recursos vem em boa hora, enquanto ainda estamos em processo de recebimento das verbas da prefeitura e governo, então mais esse apoio vindo da CBF nos darão segurança não só para honrar o que temos em dia como fazer investimento ao longo da competição“, afirma.

Outro ponto importante na reunião com a Confederação foi a presença dos responsáveis pela logística e arbitragem da CBF. Giovanni reforçou que esta foi oportunidade perfeita de debater as experiências obtidas neste ano.

“O desafio de locomoção de uma equipe do norte sempre foi grande, assim como para quem vem nos enfrentar. É importante sempre vermos maneiras de melhorar esse processo, assim como a capacitação de uma boa arbitragem, tudo em prol do futebol, que é o que deve ser decisivo em campo. Agradeço ao Júlio Avellar (Diretor de Competições) e ao Wilson Seleme (diretor de arbitragem) por nos ouvirem“, explica o presidente do Manaus FC.



Já o presidente de honra do Clube, Luis Mitoso, reforça como a reunião foi um passo essencial. “Ver que temos a oportunidade de diálogo é muito importante. O Sr Ednaldo (presidente da CBF) mostra estar mais vez em sintonia com a gente (clubes da Série C) o que é importante na certeza que não estamos sozinhos na hora de enfrentarmos tantos desafios, pois afinal de contas trabalhamos pelo mesmo objetivo: fomentar e fortalecer o futebol brasileiro!“, explica.



Em conjunto, os clubes da Série C publicaram uma carta aberta nessa quinta-feira (9), em agradecimento a CBF pelo gesto.

*Com informações do Manaus FC

Edição Web: Bruna Oliveira

Leia mais:

Bolsa Esporte Estadual segue com inscrições abertas até 14 de junho

Amazon Open de Futevôlei agita Manaus com premiação de R$ 50 mil

Manaus FA vence Porto Velho Miners por 41 a 0 na estreia do Brasileirão de Futebol Americano