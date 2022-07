Em troca de tiros, chefe do tráfico é morto na Zona Leste de Manaus

Lenon era uma figura conhecida no mundo do crime e visto como alguém de alta periculosidade pela polícia

Manaus (AM) – Um dos chefes do tráfico de Manaus, Lenon Oliveira do Carmo, de 41 anos, também conhecido como ‘Bileno’, foi morto a tiros na madrugada deste domingo (10). Ele entrou em confronto com policiais na estrada do Puraquequara, Zona Leste.

Um outro homem, identificado como Diogo dos Santos Mota, de 19 anos, que fazia, supostamente, a segurança do traficante, também morreu.

A Polícia Militar informou que uma equipe das Rondas Ostensivas Cândido Marinho (Rocam) recebeu a denúncia que pessoas estavam armadas em um campo de futebol na localidade e se dirigiu até o bairro.

Ainda de acordo com a polícia, eles foram recebidos com tiros e tiveram que revidar, alvejando dois homens.

Hospital

“Bileno” foi levado para o Hospital e Pronto Socorro (HPS) Dr. João Lúcio Pereira Machado e, Diogo dos Santos, para o Hospital e Pronto Socorro Platão Araújo, ambos na Zona Leste de Manaus. Os dois não sobreviveram.

Armas

Os policiais da Rocam apreenderam pistolas de calibre .40, duas de calibre .380, um revólver, calibre 38, além de munições não deflagradas. No local, também foi apreendida a quantia de R$ 6.180,00. O material foi apresentado no 6° Distrito Integrado de Polícia para os procedimentos legais cabíveis.

Altamente perigoso

Lenon Bileno era uma figura conhecida no mundo do crime e tido pela polícia como alta periculosidade. Ele foi membro da Família do Norte (FDN) e comandava o tráfico na Colônia Antônio Aleixo. O traficante era conhecido pelo modo cruel como agia, ao mandar decapitar seus desafetos.

Ele chegou a fazer, ao menos, cinco procedimentos estéticos para escapar da polícia e já chegou a ser preso em um presídio federal por causa do massacre no Complexo Penitenciário Anísio Jobim, de 2017.

Estima-se que o traficante possuía um patrimônio de R$ 5 milhões. Os bens, de acordo com a polícia, estão nas mãos de laranjas.

Leia mais:

Traficante é preso com armas, drogas e munições em Iranduba

Presos traficantes que mataram mulher por conta da luz do farol do carro em Manaus

Grupo de tráfico internacional tinha ex-major da Polícia Militar como líder, diz PF