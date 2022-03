Presos traficantes que mataram mulher por conta da luz do farol do carro em Manaus

Manaus (AM) – Devid Corrêa, 19 anos, Henrrique Vasconcelos, 21 anos, e Vitor Paulino, 62 anos, foram presos na manhã de quinta-feira (3), durante a operação “Anomia”. Eles são acusados de terem assassinado a jovem Raylene Souza, de 20 anos. O crime aconteceu por volta das 19h do último sábado (26), na comunidade Buritis, bairro Nova Cidade, zona Norte de Manaus.

De acordo com o delegado Ricardo Cunha, titular da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), no quinta-feira (24), a jovem foi até a comunidade para visitar a mãe. Ao entrar no local, ela foi abordada por criminosos que ordenaram que baixasse o farol do carro.

Inconformada com a situação, Raylene negou a ordem e discutiu com os bandidos. Ainda conforme a autoridade, a jovem falava que tinha amigos policiais e que iria solicitar uma ronda para coibir os crimes dos traficantes na área.

Ao retornar no local no sábado, ela foi seguida por Devid e Henrrique até a residência da mãe, onde foi executada com três tiros no rosto, a vítima morreu na hora. Segundo a polícia, o mandante do crime foi Vitor Paulino, traficante da área e membro de uma facção criminosa.

Durante a prisão foram aprendidos armas e drogas com os criminosos. Os três foram apresentados na DEHS e, em seguida, encaminhados para o Instituto Médico Legal (IML) para realizar o exame de corpo de delito.

Eles irão responder pelo crime de homicídio, associação criminosa e serão conduzidos ao Central de Recebimento e Triagem (CRT), onde ficarão à disposição da Justiça.

