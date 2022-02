Homem é morto com tiro na cabeça e deixado seminu em área de mata em Manaus

A vítima aparentava ter entre 30 a 40 anos e foi encontrado com por populares

Manaus (AM) – Um homem, ainda não identificado, foi executado com um tiro na cabeça na manhã desta quinta – feira (17), em uma área de mata do bairro Ponta Negra, zona Oeste de Manaus.

A vítima aparentava ter entre 30 a 40 anos e foi encontrado com por populares com uma pulseira de entrada de festas. O homem também estava seminu.

“Ele ficou seminu porque foi arrastado para cá. Não há indícios que tenha sofrido algum tipo de abuso sexual, ainda mais porque foi apenas um tiro na cabeça, o que tipifica execução”, disse o tenente

Jailson Alves da 19º Companhia Interativa Comunitária (Cicom).

Os policiais também acreditam que a vítima estava em uma festa na localidade, quando foi rendido e levado ao matagal. A vítima trajava uma blusa, de cor azul clara e uma calça jeans, de cor azul escuro. Além de um cinto marrom.

Agentes do Instituto Médico Legal (IML) foram acionados para remover o corpo. O caso é investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

