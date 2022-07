Amazonas é o segundo estado da região Norte que mais abriu empresas

Na região Norte, o Amazonas fica atrás apenas do Pará, que nos seis primeiros meses do ano abriu 43,6 mil novas empresas

O Amazonas é o segundo estado da região Norte que mais empresas abriu entre os meses de janeiro e junho de 2022. No período, foram abertas 23.024 empresas e, no mesmo período, foram extintas 7.305 empresas, o que garantiu um saldo positivo de 15.709 empresas nos seis primeiros meses do ano.

As 23 mil empresas abertas em 2022 representam 11,7% do total de empresas ativas no Amazonas, que conta atualmente com 195.319 registros. Os números constam no Painel Mapa de Empresas, produzido pelo Ministério da Economia, que apresenta em detalhes a situação empresarial do país.

Na região Norte, o Amazonas fica atrás apenas do Pará, que nos seis primeiros meses do ano abriu 43,6 mil novas empresas. Levando-se em conta todos os estados do país, o Amazonas é o 18º que mais empresas abriu no primeiro semestre.

A natureza jurídica predominante entre as empresas amazonenses é o Empresário Individual, com 146,7 mil registros, dos quais 20,1 mil foram feitos apenas em 2022.

O levantamento registra que em todo o país foram abertas mais de 2 milhões de empresas neste primeiro semestre. Já o número de empresas extintas no mesmo período em todo o Brasil foi de cerca de 830 mil, o que gerou um saldo positivo de 1,19 milhão de empresas nos seis primeiros meses do ano.

Segundo o Painel, São Paulo lidera entre os estados com maior número de empresas ativas, com mais de 5,6 milhões, e também foi o que registrou o maior número de empresas abertas no primeiro semestre de 2022: mais de 596 mil.

O país conta atualmente com mais de 19,61 milhões de empresas ativas. O estudo mostra que o tempo médio de abertura de uma nova empresa no Brasil entre janeiro e junho de 2022 é de um dia e 18 horas e o tempo de registro de empresas é de um dia e 1 hora.

No primeiro semestre de 2022, o estado que registrou o menor número de empresas abertas foi o Amapá: 3.975. Já os estados com os menores números de empresas ativas no total são Roraima (32.851), Amapá (37.983) e Acre (39.688).

Na divisão por atividade econômica, o Comércio Varejista de Artigos do Vestuário e Acessórios é o mais numeroso no Brasil, com mais de 1,06 milhão de empresas ativas. O ramo dos cabeleireiros, manicures e pedicures aparece em segundo lugar, com 799 mil, seguido do ramo de promoção de vendas (539 mil), obras de alvenaria (512 mil), comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios, minimercados, mercearias e armazéns (461 mil), lanchonetes, casas de chá, sucos e similares (436 mil) e restaurantes e similares (388 mil).

A curiosidade é que, na ponta oposta, algumas atividades econômicas aparecem no Brasil com apenas uma empresa ativa. É o caso dos segmentos de pesca de crustáceos e moluscos em água doce, fabricação de veículos militares de combate, cultivo de juta, criação de escargô, criação de bicho-da-seda, comércio atacadista de coelhos e outros pequenos animais vivos para alimentação.

Já no que diz respeito à natureza jurídica das empresas no Brasil, o empresário individual é disparado a modalidade mais numerosa, com mais de 13,77 milhões de empresas. Depois aparecem a Sociedade Limitada (4,68 milhões), a Empresa Individual de Sociedade Limitada — EIRELI (880 mil) e a Sociedade Anônima (178 mil). O Consórcio Simples é a natureza jurídica menos praticada no país, com apenas 10 registros.

*Com informações Secretaria Especial de Comunicação Social

Leia mais:

Auxílio Brasil de R$ 600 será pago a partir de agosto, diz ministério

Consumo nos lares cresce 2,02%, revela pesquisa

Ministério da Economia aumenta previsão do PIB e vê inflação menor