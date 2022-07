Corpo de homem com tornozeleira eletrônica e hematomas é encontrado no Centro

De acordo com a polícia, pedestres que passaram pela área avistaram o corpo do homem jogado com golpes profundos pelo corpo

Manaus (AM) – Um corpo do sexo masculino foi encontrado na tarde desta sexta-feira (15), por volta das 13h, com vários hematomas pelo corpo na rua Visconde de Mauá, no bairro Centro, na Zona Sul de Manaus. O homem usava tornozeleira eletrônica e até o momento não foi identificado.

De acordo com a polícia, pedestres que passaram pela área avistaram o corpo jogado com diversos golpes profundos. A vítima vestia camisa amarela e calça azul.

Algumas testemunhas afirmaram que o homem era visto frequentemente pela área da Feira da Manaus Moderna, mas ninguém soube identificá-lo. A vítima também não possuía nenhum documento.

“Ele deve ter pegado muita porrada, veio cambaleando até aqui onde não aguentou e caiu. Dá pra ver que ele tá muito machucado. Provavelmente os braços estão quebrados. Ele sempre anda aqui pela Feira da Manaus Moderna, é usuário de drogas, morador de rua”, contou uma testemunha que preferiu não se identificar.

O local do encontro de cadáver foi isolado por policiais militares da 24ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) para atuação das demais equipes competentes.

Após a perícia, o corpo do homem será removido pela equipe do Instituto Médico Legal (IML), onde será encaminhado ao exame de necropsia. A motivação do crime e circunstâncias do crime serão investigadas pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

Leia Mais:

Com mãos e pés amarrados, corpo de homem é encontrado em igarapé de Manaus

Corpo de homem é encontrado com sinais de tortura e espancamento no Tarumã

Homem rompe tornozeleira, pratica assaltos e acaba detido em Manaus