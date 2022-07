Corpo de homem é encontrado com sinais de tortura e espancamento no Tarumã

Manaus (AM) – Mais um crime brutal foi registrado na manhã desta terça-feira (12), em Manaus. O corpo de um homem, ainda não identificado, foi encontrado jogado em uma área de mata no ramal da Praia Dourada, no bairro Tarumã, na Zona Oeste de Manaus. A vítima tinha sinais de tortura.

De acordo com policiais militares da 20ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), a equipe foi acionada por volta das 6h30 por moradores daquela área que avistaram o corpo.

A vítima estava com as mãos e pés amarrados apresentado várias marcas de espancamento pelo corpo, características semelhantes com um crime ocorrido também nesta manhã no bairro Distrito Industrial, onde uma mulher foi encontrada com sinais de tortura pelo corpo.

A polícia irá investigar se os crimes possuem alguma ligação. A área foi isolada para atuação do Departamento de Polícia Técnico-Científica (DPTC), que irá verificar se há alguma perfuração pelo corpo da vítima.

“Identificamos que a vítima foi morta provavelmente por asfixia. Há sinais de tortura muito semelhantes com o corpo encontrado no Distrito Industrial 2. A investigação irá identificar se os crimes possuem relação”, informou o perito que atuou na ocorrência, que não quis se identificar.

Foram localizadas tatuagens com os nomes “Yasmim”, “Keila”, “Guilherme” e “Alex” pelo corpo da vítima. Ainda conforme a perícia, um carregador de tornozeleira foi usado para amarrar as mãos do homem.

O corpo foi removido e encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML), onde aguardará pela identificação oficial dos familiares.

A motivação do crime será investigada pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

