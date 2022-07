Explosão de granada e tiroteio deixa população em pânico no Centro de Manaus

Manaus (AM) – Durante ataque criminoso na noite desta sexta-feira (15), dois homens explodiram uma granada em um estabelecimento, e deixaram dois homens baleados na rua Joaquim Nabuco, no bairro Centro, Zona Sul da capital.

A ação criminosa ocorreu por volta das 19h conforme foi informado por populares que testemunharam o crime. Segundo as informações dois homens não identificados, em uma motocicleta na cor vermelha, de placa e modelo não identificados, chegaram no local tocando o terror.

As informações dão conta de que a dupla passou várias vezes no local e ao chegar na frente de um Salão de Beleza, um dos ocupantes jogou uma granada caseira para dentro do estabelecimento. Conforme as informações, no mesmo momento o artefato explodiu causando um estrago no local. Na ação ninguém ficou ferido.

Ainda conforme os relatos, durante a fuga, a dupla saiu na motocicleta realizando diversos disparos de arma de fogo em direção aleatória, onde na ocasião dois homens que estavam na via pública foram atingidos por bala perdida.

As duas vítimas se tratam de um venezuelano que jantava com a esposa, e um senhor de aproximadamente 60 anos que caminhava no local, eles foram atingidos na região da perna, ambos não quiseram se identificar.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e realizou os primeiros socorros às vítimas. Após o atendimento eles foram encaminhados para uma unidade hospitalar da cidade. Até o momento não há informações sobre o estado de saúde dos dois homens.

Câmeras de segurança de estabelecimentos da área podem ajudar a polícia a identificar os autores do crime. O caso segue sendo investigado.

