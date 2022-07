Usuário de drogas é executado a tiros por ocupantes de veículo na Zona Sul

O homem morava com uma tia na mesma rua em foi assassinado

Manaus (AM) – Fabrício da Silva Cordeiro, de 31 anos, foi executado a tiros por volta das 18h40 desta sexta-feira (15), na rua Sá Peixoto, no bairro Educandos, Zona Sul da capital.

De acordo com informações repassadas para os policiais militares da 2º Companhia Interativa Comunitária (Cicom), Fabrício estava andando na via pública quando foi surpreendido por ocupantes de um carro na cor branca, de placa e modelo não identificado, que após a abordagem efetuaram diversos disparos de arma de fogo em sua direção. A vítima morreu na hora e os criminosos fugiram sem serem identificados.

Segundo informações de testemunhas, a vítima era usuária drogas e não há relatos sobre o envolvimento de Fabrício com a venda de entorpecentes no local. O homem morava com uma tia em uma residência situada na mesma rua em foi assassinado.

Conforme o Tenente PM, Medeiros, não há informações sobre passagens da vítima pela polícia. Além disso, a autoridade informou que devido às características, os tiros foram disparados de uma arma calibre 380.

“Após vários disparos de arma calibre 380, os criminosos se evadiram em direção ao Amarelinho. A população não soube informar se ele além de consumir, praticava o comércio de drogas. Não há informações sobre a motivação mas não é descartado o envolvimento por tráfico de drogas “ , explicou.

Após a polícia isolar a cena do crime, os órgãos competentes foram chamados para realizar as investigações. Câmeras de segurança de estabelecimentos da área poderão ajudar a polícia a identificar os autores deste crime.

O corpo da vítima foi removido pelo Instituto Médico Legal (IML). O caso segue sendo investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

