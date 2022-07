Manaus FC anuncia meia Clayton e atacante Jean como novos reforços

Manaus (AM)- Visando reforçar o time esmeraldino nessa reta final de primeira fase da Série C 2022, a diretoria esmeraldina anunciou a contratação do meia Clayton e do atacante Jean Dias.

Clayton da Rosa Peixoto tem 30 anos, iniciou sua carreira no Novo Hamburgou e acumula passagens pelo Ferroviária-SP, Botafogo-PB, Operário-PR, São Caetano, Ypiranga-RS, Criciúma, Sport, São José-RS, Caxias, Juventude-RS e Palmeiras-SP – onde disputou a Série B do Brasileirão.



Em títulos, conquistou uma Copa Paulista e um campeonato paraibano, ambos em 2019. O meia, que já está em Manaus, falou sobre sua chegada nesse momento tão decisivo.

“Eu vim realmente para conseguir o acesso. Sei que o Manaus está crescendo no cenário nacional, tenho amigos aqui que falaram muito bem do clube, espero ajudar a conseguir primeiro a classificação e depois esse acesso.”



Por último, Clayton fala ao torcedor o que esperar do seu futebol: “Dedicação, vontade não vai faltar nunca pra ajudar, vim pra isso e pode ter certeza que vai dar tudo certo pra nossa equipe”



Jean, tem 31 anos e estava atuando no Marcilio Dias-SC, além de acumular passagens pelo São Luiz de Ijuí-RS, Caxias-RS, São Caetano, Criciúma-SC, XV de Piracicaba-SP, Brusque-SC, Metropolitano-SC e outros.





Ele ainda possui 5 títulos em sua carreira: Divisão de Acesso do Gauchão 2017, Divisão Especial do Catarinense 2018, Copa Santa Catarina 2018, Copa Paulista 2019 e Paulistão A2 2020.



Em suas primeiras palavras já em solo manauara, o atacante garante estar consciente do momento que o clube vive e que chega pra somar:

“Primeiramente muito feliz pela oportunidade. Consciente pelas 4 decisões que temos pela frente, chego pronto para ajudar a equipe da melhor maneira possível. Temos sim condições de buscar a classificação e junto da torcida a gente espera ter sucesso nessas quatro finais.”



O Manaus se prepara para a 16ª rodada da Série C 2022, que é contra o Atlético Cearense no dia 23 de julho.

*com informações da assessoria

