Manaus FC anuncia atacante Michel Henrique como novo reforço

Manaus (AM)- O Manaus FC anunciou na tarde desta quinta (14) a contratação do atacante Michel Henrique para a disputa do Campeonato Brasileiro Série C 2022.

Vindo do Ferroviária-SP, aos 33 anos, Michel demonstra ter uma vasta experiência em uma lista grande de equipes, passando pelo futebol das mais diversas regiões do Brasil, como Ferroviária-SP, São Gabriel-RS, Pelotas-RS, Confiança-SE, Luverdense-MT, Camaçari-BA, América-SP, Juventude, Glória-RS, Cerâmica-RS, Guarani, URT-MG, Concórdia-SC, Passo Fundo-RS, Coritiba, Tupi-MG, ABC-RN, Ypiranga-RS, São Luiz-RS, Brasil de Pelotas-RS, Caxias-RS e Criciúma.



O centroavante estava no Ferroviária-SP disputando a Série D, disputando 12 jogos e fazendo 5 gols. No Caxia-RS, o torcedor esmeraldino deve lembrar dele no time adversário durante a disputa do Acesso de 2019, sendo o autor do gol da vitória sobre o Gavião do Norte nas quartas de final da Série D.



O Manaus joga na próxima segunda (18) contra o Volta Redonda na Arena da Amazônia pela 15ª rodada da Série C 2022.

*com informações da assessoria

Crédito: Luiz Erbes/S.E.R Caxias e Divulgação

Edição Web: Bruna Oliveira

Leia mais:

Manaus anuncia chegada de João Brigatti

Manaus FC participa de reunião da CBF

Atacante Guilherme Pira é repatriado pelo Manaus FC