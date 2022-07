Vascaínos mandam recado após derrota: “Se não demitir, não sobe”

O Vasco tropeçou mais uma vez na Série B do Brasileirão neste sábado (23). Contra o Vila Nova, lanterna do torneio, a equipe perdeu por 1 a 0 e os torcedores perderam a paciência com o técnico Maurício Souza. Nas redes sociais, os vascaínos pediram a saída do técnico.



“O Maurício Souza vai conseguir fazer com que o Vasco não suba. Está perdendo pro lanterna que só tem uma vitória na competição”, comentou uma conta ligada ao Cruzmaltino.



“Se não demitirem o Maurício Souza o Vasco não sobe, esse é o tweet”, escreveu outro perfil relacionado ao Vasco.



“Quando o Maurício Souza foi contratado eu ainda tentei dar um voto de confiança achando que ele daria a vida pela oportunidade. Perder pro lanterna do campeonato é a gota d’água”, lamentou um torcedor do Vasco.



Nos últimos seis jogos, o Vasco somou apenas uma vitória e viu o Grêmio assumir a vice-liderança do torneio. Caso tropece mais uma vez na próxima rodada, o Cruzmaltino, que tem 35 pontos, pode ser ultrapassado também pelo Bahia e cair para a quarta colocação.

O jogo

O Vasco da Gama tomou a iniciativa e logo assustou nos primeiros minutos, com Gabriel Dias. O lateral recebeu bom lançamento de Nenê, mas acabou não pegando bem na bola. Apesar de ter uma posse de bola maior que o adversário, o Gigante da Colina só voltou a levar perigo com 21 minutos. Na ocasião, Gabriel Dias roubou a bola no campo de ataque, serviu Figueiredo e o viu cruzar na medida para Nenê, que só não balançou as redes devido a uma defesa milagrosa de Tony.

Apostando nos contra-ataques, o Vila Nova também tirou o sossego do sistema defensivo cruzmaltino, principalmente através de cruzamentos para a área. A principal chance, porém, só foi criada aos 41 minutos, quando Alex Silva cobrou lateral na cabeça de Rafael Donato.

O placar só não foi inaugurado pelo capitão do Tigre por conta de uma grande intervenção de Thiago Rodrigues. O camisa 1 do Almirante também contou com a ajuda de Figueiredo para evitar uma perigosa chegada ao ataque do Vila Nova nos momentos finais do primeiro tempo.

O Vila Nova iniciou a etapa final partindo para cima do Vasco. Aos três minutos, Matheus Souza arriscou da intermediária e Thiago Rodrigues defendeu em dois tempos. Pouco tempo depois, porém, o Batman da Colina nada conseguiu fazer. Isso porque Rafael Donato apareceu livre na área e testou com consciência para o fundo das redes: Vila Nova 1 x 0.

Após o gol do adversário, o treinador Maurício Souza promoveu as entradas de Erick, Palacios, Léo Matos e Juninho nos lugares de Figueiredo, Gabriel Pec, Gabriel Dias e Zé Gabriel, respectivamente. As mudanças, entretanto, não mudaram o placar final da partida.

R7*

Foto: Daniel Ramalho/Vasco.com.br

