Segundo O Estadão, a Associação Proarmas, que envolve os CACs (colecionadores de armas, atiradores e caçadores) formou um bloco de 34 pré-candidaturas a deputado federal, senador e governador para disputar com força as eleições deste ano.

Com o apoio do Palácio do Planalto, o grupo armado, que também disputará cargos em Assembleias Legislativas com 23 nomes em várias regiões do país, pretende transformar-se em partido político após eleger seus representantes na batalha de 2022.

Segundo o Estadão, o total de CACs registrados saltou de 117.467, em 2018, para 673.818 este ano.

Repúdio à violência

Em nota pública, a Prefeitura de Manaus repudiou a atitude de um fiscal do município que agiu de forma absurda com um vendedor ambulante no último domingo (24), na Ponta Negra, ignorando os preceitos básicos de urbanidade, civilidade e responsabilidade social.

O Implurb já abriu Procedimento Administrativo (PAD) para apurar a conduta do servidor envolvido no caso. O vendedor ambulante, em questão, já havia sido notificado três vezes por trabalhar de forma irregular.

Ordem no espaço

Na nota, a Prefeitura destaca que todas as operações comerciais da Ponta Negra são feitas por pessoas jurídicas e associações, e as ações de controle a vendedores irregulares visam manter a ordem no espaço e a segurança, inclusive segurança alimentar para os frequentadores, uma vez que não se tem controle da origem dos produtos vendidos por vendedores informais”.

“Perdão” pelas redes

Em vídeo, divulgado em suas redes sociais, o prefeito David Almeida se solidarizou com a família do trabalhador ambulante humilhado na Ponta Negra.

“Quero me solidarizar com a família e pedir perdão pelo ocorrido”, disse David, que confirmou o afastamento do fiscal truculento.

PSD discreto

Em evento discreto, o PSD-AM confirmou, na segunda-feira (25), o nome do senador Omar Aziz como candidato a reeleição.

Na próxima semana, entretanto, o partido fará barulho com a realização de sua convenção final, onde espera ter a presença do ex-presidente Lula.

UTIs de 5 milhões

Uma emenda, no valor de R$ 5 milhões, de autoria do deputado federal Átila Lins (PSD), está beneficiando quatro municípios amazonenses com a compra de equipamentos para a instalação de leitos de UTI.

Em parceria com o Governo do Estado, a emenda já contemplou Tefé e, segundo o titular da SES-AM, Anoar Samad, os equipamentos de Tabatinga, no Alto Solimões, já estão chegando, com a entrega marcada para 20 de agosto.

Depois de Tabatinga, será a vez de Humaitá, no Vale do Rio Madeira, e Lábrea, no Vale do Purus, beneficiados com leitos de UTI.

Bolsonaro na terra

O PL-AM está fazendo tudo, de acordo com o coronel Alfredo Menezes, para contar com a presença do presidente Jair Bolsonaro na convenção estadual prevista para 05 de agosto.

Nesta quarta-feira (27), Menezes se encontrará com Bolsonaro, em Brasília, para tratar de vários assuntos, incluindo a convenção liberal em Manaus.

Duelo ao sol

Fontes da coluna disseram ontem que a disputa estadual entre o governador Wilson Lima (União Brasil) e Amazonino Mendes (Cidadania) “está parecendo um duelo ao sol, como nos filmes de bang bang, mas sem tiros”.

Pesquisa do Real Time Big Data indica empate técnico entre os dois concorrentes, ambos com 15%, seguidos por Eduardo Braga (MDB) com 9%.

Juruá comemora

No Facebook, o prefeito de Juruá, Dr. Júnior, comemora emenda parlamentar do deputado estadual Belarmino Lins (PP) que possibilitou a aquisição de 75 motores Toyama 6.5Hp e mais 15 roçadeiras.

Para Júnior, os motores e as roçadeiras vão ajudar os trabalhadores rurais e o setor primário do município.

“Quero agradecer a Deus pelo privilégio de estar levando muitas coisas boas para nossa população e também parabenizar o nobre Deputado pelo olhar carinhoso com a nossa população”, disse o prefeito nas redes.

Reformas de David

Seguindo orientações do prefeito David Almeida, a Semacc dá celeridade às obras de reforma de feiras e mercados da cidade.

De janeiro a julho deste ano, 12 já tiveram as obras iniciadas, o que corresponde a cerca de 33% dos 35 espaços que vão passar por melhorias na gestão do prefeito David Almeida.

Das 12 obras em andamento, uma já foi concluída: a Feira Municipal do Parque 10 de Novembro totalmente revitalizada, sem a infestação de pombos que antes tumultuavam o ambiente da feira.

Manifesto pró democracia

Dez ex-ministros do STF, juristas, empresários, advogados e artistas, como Chico Buarque, assinaram um manifesto em defesa da democracia, que conta com mais de 3 mil assinaturas.

O documento foi divulgado ontem pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo (USP) e representa uma reação aos reiterados ataques do presidente Jair Bolsonaro (PL) ao sistema eleitoral e às instituições.

O manifesto será lido no Largo de São Francisco, no dia 11 de agosto, defendendo o sistema democrático brasileiro.

Nova CIN

A nova Carteira de Identidade Nacional (CIN), que começou a ser emitida na terça-feira (26), não terá mais o número de Registro Geral (RG), que deixará de existir.

O registro geral de cada cidadão agora é o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF).

Conforme o cronograma do Ministério da Justiça, a emissão do documento iniciou pelo Rio Grande do Sul e em agosto acontecerá também no Distrito Federal e nos estados de Goiás, Acre, Minas Gerais e Paraná.

PT decide hoje

A cúpula nacional do PT, sob o comando da deputada federal Gleise Hoffmann, decidirá hoje como será os palanques de Lula em estados como Amazonas, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Tocantins, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e Goiás.

No Amazonas, o palanque está entre os pré-candidatos ao Governo do Estado, senador Eduardo Braga (MDB), e o deputado Ricardo Nicolau (SD).

Fontes petistas informaram à coluna que Braga é o nome preferido de Lula.

Tebet vence

O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Edson Fachin, manteve a convenção nacional do MDB para esta quarta-feira (26).

Fachin recusou pedido do Diretório Estadual do MDB de Alagoas, presidido pelo senador Renan Calheiros (MDB-AL), que queria o adiamento da convenção.

O adiamento daria tempo para o partido descartar a senadora Simone Tebet (MDB-MS) e facilitar o apoio a Lula na disputa pela Presidência da República. Mas, Tebet será confirmada hoje.

Bens para a Igreja

Em vídeo divulgado pelo site Veja, o líder da Igreja Universal do Reino de Deus (IURD) e proprietário do Grupo Record e da Record TV, Edir Macedo, disse que “agrada a Deus” se as pessoas fiéis da Universal, ao morrerem, deixarem seus bens para a igreja.

“Se você quer fazer algo que agrade a Deus, que vá beneficiar outras pessoas, antes de você morrer, antes de você passar para a eternidade, deixe o que você tem para a igreja”, afirma Macedo no vídeo.

